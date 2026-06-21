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Канцеларија предсједника Израела захвалила Цвијановићевој на посјети

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:58

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Предсједник Израела Исак Херцог и српски члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић
Фото: Screenshot/X

Канцеларија предсједника Израела Исака Херцога захвалила је српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић на посјети и континуираном пријатељству Израелу.

Канцеларија предсједника Израела објавила је фотографију Херцога и Цвијановићеве на друштвену мрежу Икс, уз захвалност.

Подсјећамо, Цвијановић састала се током посјете Израелу са Херцогом, а разговори су, како је оцијенила, протекли у веома пријатељској, отвореној и конструктивној атмосфери.

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Тагови :

Исак Херцог

Жељка Цвијановић

Република Српска

Израел

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