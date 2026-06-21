Канцеларија предсједника Израела захвалила Цвијановићевој на посјети

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Канцеларија предсједника Израела Исака Херцога захвалила је српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић на посјети и континуираном пријатељству Израелу.
Канцеларија предсједника Израела објавила је фотографију Херцога и Цвијановићеве на друштвену мрежу Икс, уз захвалност.
Подсјећамо, Цвијановић састала се током посјете Израелу са Херцогом, а разговори су, како је оцијенила, протекли у веома пријатељској, отвореној и конструктивној атмосфери.
President @Isaac_Herzog met with Željka @Cvijanovic_Z, the Serb member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, at the President's Residence in Jerusalem. President Herzog thanked her for her visit and for her ongoing friendship with Israel. pic.twitter.com/GXJD0TYIAA— Office of the President of Israel (@IsraelPresident) June 21, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Хроника
2 ч0
Сцена
2 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0