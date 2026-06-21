Додик: Ауто-пут од Добоја до Брчког треба да се зове "9. јануар - Коридор живота"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је да дионица ауто-пута од Добоја до Брчког треба да носи назив "9. јануар - Коридор живота" јер да није било Пробоја коридора не би било ни данашњих коридора.
"Уколико Република Српска и српски народ не ојачају своју снагу, Српска неће постојати, зато је данашња борба за Републику Српску једнака оној коју смо водили овдје када смо ослобађали коридор", рекао је Додик на обиљежавању 34 године од Пробоја коридора.
Он је истакао да је то био велики догађај, те подсјетио како је томе претходио и политички амбијент када се разбијала Југославија, Србима у БиХ, које су називали "босанским", нису омогућили да остану са Србијом већ су их тјерали да прихвате БиХ у којој би били мајоризовани.
Напоменуо је да је то био концепт Алије Изетбеговића, а српски отпор су називали агресијом.
"Овај народ зна да се концепт и настојања муслимана није промијенило и да и данас желе БиХ у којој ће српски народ бити мањина", рекао је Додик.
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БиХ је сметња слободи српског народа, истакао је и указао на значај очувања српског јединства.
"Муслимани немају добре намјере према Српској, историјски и политички непријатљи су муслимани и не треба се заварати да немају амбицију да нас покоре и зато је потребно градити снагу нам може омогућити да живимо овдје", нагласио је Додик.
Указао је да први пут Срби нису изгубили све за зеленим столом, уз напоменуо да је за Републику Српску било предвиђено да живи пет година.
"Опстали смо све ове године захваљујући борцима и српском народу који су градили мит да овдје имамо право да живимо", навео је Додик.
Напоменуо је и да су га погинули борци увијек враћали на позицију Републике Српске, слободне државе коју њено руководство са народом гради.
Додик је подсјетио да Република Српска данас има снагу, зна шта хоће и то може, има стабилну економију, слободу, институције, одговорно се односи према својим борцима.
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Додик је напоменуо да предсједник Србије Александар Вучић такође брине о Републици Српској и да је довољан гарант да може да остане сигурна и снажна уз њено руководство.
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