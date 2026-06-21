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Метеоролози издали упозорење за сутра: Спремите се!

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:40

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Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.
Фото: Pexels

Сутра нас очекује топло, спарно и нестабилно вријеме, уз могућност локалних пљускова и појаве града.

Јутро ће бити претежно сунчано, док ће прије подне и средином дана услиједити постепено наоблачење.

Пљускови ће се током дана ширити према истоку и југу, док ће на сјеверу земље вријеме углавном остати суво.

Понегдје су могуће и локалне непогоде уз појаву града, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

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Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, који ће послије подне и у зонама пљускова бити повремено јак.

Јутарња температура ваздуха кретаће се од 15 до 22 степена, а у вишим предјелима од 12 степени Целзијусових.

Максимална дневна температура износиће од 30 до 35 степени, док ће у вишим предјелима бити око 24 степена Целзијусова.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава претежно сунчано вријеме, а усљед развоја облачности локални пљускови су регистровани у западним, југозападним, централним и источним подручјима.

Температуре измјерене у 14.00 часова биле су од 16 степени на Бјелашници до чак 38 степени Целзијусових у Мостару.

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