Метеоролози издали упозорење за сутра: Спремите се!

Аутор:АТВ редакција
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Сутра нас очекује топло, спарно и нестабилно вријеме, уз могућност локалних пљускова и појаве града.
Јутро ће бити претежно сунчано, док ће прије подне и средином дана услиједити постепено наоблачење.
Пљускови ће се током дана ширити према истоку и југу, док ће на сјеверу земље вријеме углавном остати суво.
Понегдје су могуће и локалне непогоде уз појаву града, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
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Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, који ће послије подне и у зонама пљускова бити повремено јак.
Јутарња температура ваздуха кретаће се од 15 до 22 степена, а у вишим предјелима од 12 степени Целзијусових.
Максимална дневна температура износиће од 30 до 35 степени, док ће у вишим предјелима бити око 24 степена Целзијусова.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава претежно сунчано вријеме, а усљед развоја облачности локални пљускови су регистровани у западним, југозападним, централним и источним подручјима.
Температуре измјерене у 14.00 часова биле су од 16 степени на Бјелашници до чак 38 степени Целзијусових у Мостару.
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