Почели директни преговори САД и Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Почели су директни преговори САД и Ирана у Швајцарској.
Док се сукоб у Либану додатно заоштрава, а Иран поново пријети затварањем Ормуског мореуза, у Швајцарској су данас почели директни преговори између Сједињених Америчких Држава и Ирана.
Потпредсједник САД, Џеј Ди Венс, допутовао је на састанке који би требало да одреде наредне кораке у спровођењу привременог споразума о прекиду ватре, али растуће тензије на терену пријете да угрозе читав дипломатски процес.
Разговори између Ирана и Сједињених Америчких Држава, који имају за циљ да развију крхки привремени споразум ка трајном договору, суочени су са низом потешкоћа, укључујући иранску одлуку да задржи затворен Ормуски мореуз у знак протеста због, како наводи Техеран, неуспјеха Доналда Трампа да натера Израел да прекине борбе у Либану.
Америчку делегацију предводи потпредседник Џеј Ди Венс, који је раније изјавио да се дневни ред проширује и на Либан, иако је првобитно био фокусиран на отварање мореуза, укидање америчких санкција на извоз иранске нафте и одмрзавање иранских средстава у иностранству.
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Иранску делегацију предводи предсједник парламента Мохамад Багер Галибаф, а присуство заменика министра нафте и гувернера централне банке указује да Техеран жели да преговоре усмјери на услове укидања санкција.
Швајцарско министарство спољних послова саопштило је да су делегације САД и Ирана, заједно са посредницима из Пакистана и Катара, присутне у луксузном одмаралишту где се разговори одржавају.
(Курир)
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