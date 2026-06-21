Logo

Почели директни преговори САД и Ирана

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:27

Коментари:

0
Потпредсjедник САД Џ. Д. Венс, десно, рукује се са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом, лијево, током састанка на разговорима на високом нивоу у одмаралишту Бургеншток на језеру Луцерн, близу Станстада, Швајцарска, у недјељу, 21. јуна 2026. (Натан Хауард/Фотографија базена преко АП-а)
Фото: Nathan Howard/Pool Photo via AP/Tanjug

Почели су директни преговори САД и Ирана у Швајцарској.

Док се сукоб у Либану додатно заоштрава, а Иран поново пријети затварањем Ормуског мореуза, у Швајцарској су данас почели директни преговори између Сједињених Америчких Држава и Ирана.

Потпредсједник САД, Џеј Ди Венс, допутовао је на састанке који би требало да одреде наредне кораке у спровођењу привременог споразума о прекиду ватре, али растуће тензије на терену пријете да угрозе читав дипломатски процес.

Катарски посредник: Почели преговори између САД и Ирана

Разговори између Ирана и Сједињених Америчких Држава, који имају за циљ да развију крхки привремени споразум ка трајном договору, суочени су са низом потешкоћа, укључујући иранску одлуку да задржи затворен Ормуски мореуз у знак протеста због, како наводи Техеран, неуспјеха Доналда Трампа да натера Израел да прекине борбе у Либану.

Америчку делегацију предводи потпредседник Џеј Ди Венс, који је раније изјавио да се дневни ред проширује и на Либан, иако је првобитно био фокусиран на отварање мореуза, укидање америчких санкција на извоз иранске нафте и одмрзавање иранских средстава у иностранству.

granica HR

Друштво

Од 1. јула нова правила за улазак у ЕУ: Ево на које се возаче односи

Иранску делегацију предводи предсједник парламента Мохамад Багер Галибаф, а присуство заменика министра нафте и гувернера централне банке указује да Техеран жели да преговоре усмјери на услове укидања санкција.

Швајцарско министарство спољних послова саопштило је да су делегације САД и Ирана, заједно са посредницима из Пакистана и Катара, присутне у луксузном одмаралишту где се разговори одржавају.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Америка

Иран вијести

Иран најновије вијести

Иран Америка преговори

Коментари (0)

Више из рубрике

Пројектил лети небом изнад централног Израела током иранског ракетног напада, недјеља, 7. јун 2026

Свијет

Иран поставио услов за наставак преговора

2 ч

0
Грчка плажа, море

Свијет

Снимак из популарног грчког љетовалишта узнемирио туристе: "Ужас"

2 ч

0
Стијене у Шпанији са којих су страдала тројица дјечака.

Свијет

Дјечаци страдали скачући са стијена: Трагедија у Шпанији

3 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова објаснила: Шта значи УПА због којег је Зеленски остао без ордена?

4 ч

0

  • Најновије

16

59

УЖИВО Студио Мундијал

16

57

Како је Курасао помогао БиХ

16

53

Радник одбранио титулу у Лиону

16

52

Милош из Трна учитељици извезао успомену за цијели живот

16

47

Мајмун угризао глумицу, преминула седам дана касније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима