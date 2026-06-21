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Снимак из популарног грчког љетовалишта узнемирио туристе: "Ужас"

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:02

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Грчка плажа, море
Фото: Pexels

На друштвеним мрежама недавно се појавио снимак за који се наводи да се, недалеко од обале у популарном грчком љетовалишту Ханиоти на Халкидикију, појавила мала ајкула.

Видео се нашао на Инстаграм страници "врањециркустаблоид", и убрзо изазвао велики број реакција међу корисницима саме мрежа.

На снимку се, како се тврди, види мања ајкула како плива у плићаку, недалеко од плаже, док се у позадини чују гласови изненађених туриста на обали.

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Иако није потврђено о којој врсти се ради, чињеница да је Ханиоти једно од најпосјећенијих љетовалишта на источној обали Касандре, гд‌је током љетње сезоне борави велики број туриста из Србије, допринијела је томе да снимак изазове забринутост дијела јавности.

"Ужас, све је отишло дођавола"

"Ужас. Све је отишло дођавола. Полуд‌јеле су климатске промјене. Раније је била мисаона именица да се ајкуле појаве тако близу обале, и то још у плићаку. Ужас. Зато све мање идем на море, била сам у Ханиотију 2019, па тек 2024. И тада сам пливала можда на два метра дубине. Сада не бих смјела ни у плићак од пола метра са трогодишњом д‌јецом. Између осталих разлога и то је један. Затим масовни туризам, паклене врућине којих није било прије 20 година. У сваком случају – не, хвала", написала је једна Српкиња испод објављеног видеа.

Поред ње, јавили су се и други корисници са нешто опуштенијим и духовитијим коментарима, преноси Блиц.

"Дресирана је, не брините ништа", "А ту је негд‌је и мама", "Само хоће да се игра", писали су они.

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Тагови :

Грчка

Љетовање

туристи

Ајкула

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