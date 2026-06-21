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Хорор усред бијела дана: Жена силована у парку

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 11:57

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Жена је наводно силована у парку усред бијела дана, а нападач, који је био обучен у црно и имао прекривено лице, побјегао је с лица мјеста.

Полиција је у сриједу, 17. јуна, у поподневним часовима позвана у Централни шумски парк у Ханлију, у Стоуку на Тренту, након што је жртва пријавила напад.

Према опису полиције, осумњичени је висок око 190 центиметара, био је потпуно обучен у црно, а глава му је била покривена. Специјализовани полицијски тимови тренутно пружају неопходну подршку жртви овог тешког кривичног дјела.

Полиција тражи свједока

Истражиоци су позвали мушкарца који се бави трчањем да им се јави, јер вјерују да би могао помоћи у истрази. Наиме, између 11:30 и 11:50 часова, тај тркач је прошао поред жртве у тренутку док је она излазила из жбуња, крећући се у правцу паркинга, и том приликом је питао да ли је добро.

Повезаност инцидената?

Полиција је саопштила и да је раније истог дана у истом парку забиљежен још један инцидент, када је непознати мушкарац пришао другој жени док је шетала пса, замолио да га помази, а затим отишао. У овом случају, мушкарац је описан као старија особа у зеленој воштаној јакни, сивим шорцевима и плавим „крокс“ патикама.

Ипак, полиција наглашава да за сада нема доказа који би довели у везу ова два догађаја.

Детективи који раде на случају апелују на све грађане који имају било какве информације о овим догађајима да се јаве надлежним органима, преноси "The Sun".

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Тагови :

Силовање

физички напад

истрага

Нападач

Црна хроника свијет

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