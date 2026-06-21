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Венс стигао у Швајцарску на преговоре са Ираном

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 07:55

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Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.
Фото: Tanjug/AP/Jonathan Ernst

Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс стигао је јутрос у Швајцарску на разговоре са Ираном, саопштио је његов портпарол.

Венс и његова супруга слетјели су у 5.59 ујутру по локалном времену у ваздухопловну базу Емен, близу Луцерна, преноси швајцарски јавни сервис РТС.

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Он је у суботу полетио из Вашингтона у Швајцарску, објавио је његов портпарол, уочи разговора са Ираном који би требало данас да почну.

Потпредсједник САД ће се придружити специјаном изасланику Стиву Виткофу и зету предсједника САД Доналда Трампа, Џареду Кушнеру, који су већ у Швајцарској.

Према информацијама швајцарског јавног сервиса, техничке делегације САД и Ирана, као и катарског и пакистанског посредника, присутне су од петка и разговарају о припремама за долазак шефова америчке и иранске делегације.

Венс је јуче изјавио да су приоритети америчке делегације у предстојећим преговорима са Ираном у Швајцарској, који би могли да потрају и неколико дана, успостављање оквира разговора, постизање напретка у вези са иранским нуклеарним програмом и покушај договора о прекиду ватре у Либану.

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Он је, уочи одласка у Швајцарску, навео да ће на највишем политичком нивоу бити укључено руководство, док ће технички тимови наставити рад на терену.

Потпредсједник САД је рекао да ће у Швајцарској боравити дан или два, уз очекивање да ће током разговора бити остварен напредак по питању управљања иранским нуклеарним материјалима.

Он је оцијенио да је један од кључних приоритета и постизање примирја у Либану, који је, како је навео, поново изложен ракетним нападима из правца Израела, додајући да је "ситуација таква да ћемо једноставно морати њоме континуирано да се бавимо".

- То су двије главне ствари на које ћемо се фокусирати. Сигуран сам да ће и Иранци имати питања о којима желе да разговарају - рекао је Венс.

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Иранска делегација већ је стигла у Цирих у Швајцарској, уочи планираних преговора са САД, пренијели су ирански државни медији. Делегацију предводи главни ирански преговарач Мохамед Багер Калибаф.

(Танјуг)

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