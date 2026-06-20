Аутор:АТВ редакција
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По 17 година затвора неправоснажно су осуђени родитељи који су своје двије бебе закопали у дворишту поред куће у општини Љубешћица.
Двоје дјеце им је одузето и једно је, сазнаје Дневник Нове ТВ, рођено у затвору.
Пресуда стиже годину и по након страшног открића тијела двије бебе закопаних у дворишту породичне куће близу Новог Марофа.
Вараждински је суд закључио да су грубо занемарили својих троје дјеце због чега су двије бебе и преминуле.
Неправоснажно су осуђени на 17 година затвора и 40-годишњак и његова 35-годишња супруга.
"Три казнена дјела сваки, за тежа казнена дјела добили су осам година појединачну казну, девет година појединачну казну, за блаже су дјело добили двије године, то су појединачне казне сваком и изречена је јединствена казна затвора у трајању од 17 година”, објаснио је судија и портпарол Жупанијског суда у Вараждину Игор Павлиц.
Суђење је због заштите дјеце било затворено за јавност. Родитељи су живјели по посебним вјерским правилима, а и сад их се, како сазнаје Дневник Нове ТВ, придржавају у истражном затвору. Дјеца нису била пријављена, нису их водили љекару.
Павлиц је објаснио да родитељи нису оптужени за убиство, а за занемаривање дјеце, што је довело до њихове смрти предвиђене су казне од три до 15 година затвора, а у случају трећег дјетета од једне до пет година.
"Они нису оптужени да су свјесно хтијући убили дјецу односно да су пристали на њихову смрт већ да су их занемаривали с посљедицом смрти, а што се тиче казни, наравно, то је ствар законодавца, судови не могу сами одређивати казне, они се крећу унутар законом прописаних оквира, али то није само казна, то је ступањ кривње, то су олакотне, отеготне околности”, појаснио је Павлиц.
Министар правосуђа, управе и дигиталне трансформације Дамир Хабијан наглашава да је и због нових законских измјена за најтежа дјела Хрватска међу ЕУ државама с најстрожим казнама.
"Што се тиче саме казне која је досуђена, ако гледамо у распону, која је предвиђена за то казнено дјело, заправо се ради о највећој, ако се не варам, казни икад изреченој за то казнено дјело које је прошле године шокирало цијелу хрватску јавност с разлогом, али кажем што се тиче саме казне, она је најдрастичнија", рекао је Хабијан.
Након стравичног открића, родитељи су били у истражном затвору због опасности од понављања дјела, а кад им је треће, најстарије дијете одузето, пуштени су на слободу.
“Међутим, у међувремену је госпођа затруднила па се та опасност поновно актуализирала и против њих је одређен истражни затвор. Након што је у затвору родила, одбила је лијечнички преглед и лијечничку помоћ па је Центар за социјалну скрб, морам признати, врло промптно реагирао и одузео дијете, тада је опасност поновно престала постојати”, казао је Павлиц.
Но, одлуком вишег суда задржани су у истражном затвору у којем сада морају бити и због високе казне на коју су неправомоћно пресуђени и на коју се и они и тужитељство могу жалити, пише Дневник.хр.
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