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Дјечаци упали у школу са мачетом: Повријеђена дјевојчица (13)

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 20:33

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Мачета
Фото: Pexels

Малољетници стари 13 и 14 година ухапшени су у насељу Фојос, у шпанском граду Валенсији, након што су наводно ушли у локалну средњу школу наоружани мачетом и бејзбол палицом и лакше повриједили тринаестогодишњу дјевојчицу, саопштили су данас извори из Цивилне гарде.

Од два малољетника, који живе у сусједном граду Албалат делс Сорелс, један је и даље у притвору, док је други пуштен јер је млађи од 14 година и стога не може да буде кривично одговоран, преноси РТВЕ.

Према изворима из Цивилне гарде, дјечарци су носили мачету дугу 40 центиметара и бејзбол палицу када су јуче ушли у средњу школу Ескултор Франческо Бадија.

Нападнута дјевојчица је задобила лакше повреде врата.

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Цивилна гарда и локална полиција послале су неколико јединица на лице мјеста након што су их позвали запослени у образовном центру. У току је истрага о свим околностима инцидента.

/Глас Српске/

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Тагови :

Мачета

повријеђена дјевојчица

Школа

Шпанија

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