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Иран поново затворио Ормуски мореуз

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 15:53

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Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз поново је обустављен, саопштио је оперативни штаб Исламске револуционарне гарде Хатам-ал-Анбија, уз образложење да је одлука донесена због наставка израелских напада на Либан.

У саопштењу се наводи да је одлука о поновном затварању Ормуза донесена због "нарушавање безбједносне ситуације у региону", с обзиром на очигледно кршење обећања Вашонгтона и неспровођења првог пасуса Меморандума о разумијевању за окончање рата, који налаже прекид непријатељстава на свим фронтовима укључујући Либан, преноси агенција Тасним.

Указује се на "непрекидно и континуирано" кршење прекида ватре од стране Израела у јужном Либану и "немилосрдно убијање и расељавање стотина хиљада угњетаваних људи те земље", али и на то да се израелске снаге нису повукле са територија јужног Либана.

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Истиче се да ће због свега овога Ормуски мореуз бити затворен за бродски саобраћај и напомиње да је ово "први корак одговора на кршење обећања непријатеља".

- Уколико се агресија настави, биће планирани и предузети даљи кораци како би се непријатељ приморао да испуни своје обавезе - закључује се у саопштењу.

Неименовани амерички званичник рекао је јуче да су се Израел и Хезболах сложили око прекида ватре који је тебало да почине у 16.00 часова по израелском локалном времену, након интензивних напада Израела на југ Либана у којима је погинуло 47 особа.

Израелска војска (ИДФ) потврдила је да је прекид ватре на снази.

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У јутрошњим нападима израелске војске (ИДФ) на циљеве широм Либана погинуло је најмање 12 људи, пренијели су данас либански медији.

(Танјуг)

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Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

Либан

Израел

Израел Иран

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