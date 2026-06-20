Иран поново затворио Ормуски мореуз

Аутор:АТВ редакција
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Поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз поново је обустављен, саопштио је оперативни штаб Исламске револуционарне гарде Хатам-ал-Анбија, уз образложење да је одлука донесена због наставка израелских напада на Либан.
У саопштењу се наводи да је одлука о поновном затварању Ормуза донесена због "нарушавање безбједносне ситуације у региону", с обзиром на очигледно кршење обећања Вашонгтона и неспровођења првог пасуса Меморандума о разумијевању за окончање рата, који налаже прекид непријатељстава на свим фронтовима укључујући Либан, преноси агенција Тасним.
Указује се на "непрекидно и континуирано" кршење прекида ватре од стране Израела у јужном Либану и "немилосрдно убијање и расељавање стотина хиљада угњетаваних људи те земље", али и на то да се израелске снаге нису повукле са територија јужног Либана.
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Истиче се да ће због свега овога Ормуски мореуз бити затворен за бродски саобраћај и напомиње да је ово "први корак одговора на кршење обећања непријатеља".
- Уколико се агресија настави, биће планирани и предузети даљи кораци како би се непријатељ приморао да испуни своје обавезе - закључује се у саопштењу.
Неименовани амерички званичник рекао је јуче да су се Израел и Хезболах сложили око прекида ватре који је тебало да почине у 16.00 часова по израелском локалном времену, након интензивних напада Израела на југ Либана у којима је погинуло 47 особа.
Израелска војска (ИДФ) потврдила је да је прекид ватре на снази.
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У јутрошњим нападима израелске војске (ИДФ) на циљеве широм Либана погинуло је најмање 12 људи, пренијели су данас либански медији.
(Танјуг)
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