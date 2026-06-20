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Трагедија код Градишке: Мушкарац погинуо приликом превртања трактора

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 15:47

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Трагедија код Градишке: Мушкарац погинуо приликом превртања трактора

У мјесту Трновац код Градишке јутрос је погинуо мушкарац (64), након што се преврнуо трактор којим је управљао.

Мушкарац је од задобијених повреда смртно је страдао на лицу мјеста.

Полицијској станици Градишка ова несрећа је пријављена у 08.40 часова.

О свему је одмах обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Полицијски службеници ПУ Градишка извршили су увиђај на мјесту несреће како би се утврдили тачни узроци и околности под којима је дошло до превртања трактора.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

преврнуо се трактор

Градишка

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