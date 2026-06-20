Ужас у Хрватској: Чопор питбулова растргао пса и напао човјека

Аутор:АТВ редакција
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У псећем парку у Улици Фрањевачки пут у Макарској дошло је до напада пса на другог пса, који је од задобијених повреда угинуо, док је једна особа током раздвајања паса задобила лакше тјелесне повреде. Полиција је обавила увиђај и потребне истражне радње, о случају је обавијештено надлежно тужилаштво, а укључена је и ветеринарска инспекција.
Према наводима свједока, како пише Слободна Далмација, инцидент се догодио у јутарњим сатима у ограђеном дијелу псећег парка поред Градског спортског центра. Деветомјесечна кујица пасмине Парсон Русселл теријер налазила се у парку када је, према тврдњама свједока, стигао власник четири пит бул теријера и пустио их у ограђени простор без брњица. Пси су потом напали кујицу.
Њен власник покушао је одбранити пса те је том приликом повријеђен, а у помоћ је прискочио и један грађанин који је успио извући кујицу из чељусти паса. Упркос напорима да јој се помогне, кујица је подлегла повредама током превоза према дежурном ветеринару у Сплиту.
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Из Полицијске управе сплитско-далматинске потврдили су да су запримили дојаву о догађају.
„Према досад утврђеним информацијама, дошло је до напада пса на другог пса који је накнадно угинуо. Током раздвајања паса једна особа задобила је лакшу тјелесну повреду. Полицијски службеници подузели су потребне мјере и радње те ће о свим утврђеним чињеницама обавијестити надлежно тужилаштво. Такође, о догађају је обавијештена надлежна ветеринарска инспекција ради провођења поступка и подузимања мјера из своје надлежности“, саопштили су из ПУ сплитско-далматинске за Слободну Далмацију.
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