Породица Брчић уз помоћ хуманих људи и институција обнавља сточни фонд

Аутор:АТВ редакција
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Породици Милоша Брчића из села Плана код Билеће гром је усмртио пет крава и оставио их без јединог извора прихода, али су захваљујући помоћи људи и Владе Републике Српске већ данас у њиховој штали четири краве.
Након што су медији објавили вијест о овом догађају, покренут је талас солидарности код бројних људи из свих крајева Републике Српске и шире, који су великодушно одлучили да помогну овој породици која живи од сточарства.
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Брчић је рекао Срни да је веома захвалан свима који су помогли да обнове сточни фонд, истичући да је губитак пет крава био тежак ударац за њихово домаћинство.
"Тог дана око 17.00 часова била је јака грмљавина, краве су биле напољу, ја и син смо покушали да их уведемо у шталу, али нисмо успјели, наишла је велика олуја, невријеме и велико пражњење, а нас двојица смо побјегли у кућу и шталу. Кад је стало невријеме имао сам шта да видим, све краве су страдале", рекао је Брчић, који са супругом има троје дјеце.
Он је истакао да им је у тренутку било веома тешко, једна крава је била отељена прије два дана, док су четири биле стеоне, а штета је процијењена на око 30.000 КМ.
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Покренута је акција прикупљања новчане помоћи за породицу Брчић, а помоћ за обнову сточног фонда обезбиједиће Кабинет предсједника Владе уз подршку Кабинета предсједника Републике Српске, док је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде одобрило хитну интервенцију у износу од 5.000 КМ.
"Након што су медији објавили ову вијест, почела је да пристиже и помоћ добрих људи, па су тако Родољуб Драшковић и Лазо Брковић купили три краве, једну краву је даровао Раденко Шолаја, одазвало се доста народа, јавили су се за помоћ и из Владе Републике Српске, као и општине Билећа, посјетио нас је и начелник", рекао је Брчић.
Према његовим ријечима, стигла је новчана помоћ и из Источног Сарајева.
"Хвала свима. Доста ми ово значи, неко јутро кад сам ушао у шталу, била је празна, само остало мало теле, јуница од осам мјесеци, а јутрос је већ другачије, штала се попунила, четири краве су стигле", рекао је Брчић и додао да је 10.000 КМ помоћи обећао и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
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Иако су претрпјели велики шок и штету, породица Брчић данас са много више оптимизма гледа у будућност, јер је ова прича доказ да се уз помоћ и подршку добрих људи која је стигла кад је најпотребнија, све може превазићи.
(СРНА)
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