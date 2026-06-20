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Преминуо пуковник Војске Републике Српске Војимир Матовић

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 14:22

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Преминуо пуковник Војске Републике Српске Војимир Матовић
Фото: Уступљена фотографија

Пуковник Војске Републике Српске (ВРС) у пензији Војимир Матовић преминуо је синоћ у 79. години живота, након краће болести, на Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци.

Пуковник Матовић рођен је 15. марта 1948. године у селу Косатици, на падинама Златара и Златибора. Војно-економску академију завршио је у Београду 1972. године, након чега је професионалну каријеру започео у Управи оклопно-механизованих јединица ССНО у Београду. Свој војни пут наставио је у Школском центру оклопно-механизованих јединица „Петар Драпшин“ у Бањалуци, гдје је до почетка ратних сукоба обављао дужност начелника Одјељења за развој, планирање, финансије и буџет.

Почетком Одбрамбено-отаџбинског рата, пуковник Матовић се активно укључује у одбрану народа. Распоређен је у 3. Тактичку групу којом је командовао генерал Славко Лисица, дајући значајан допринос у борбама за пробој „Коридора живота“.

Након успјешног пробоја коридора у јуну 1992. године, прелази на дужност у Главни штаб Војске Републике Српске. Од 1994. године, па све до одласка у пензију, обављао је одговорне функције начелника Управе за планирање, развој и финансирање, као и помоћника команданта Главног штаба ВРС.

За своје заслуге, предан рад и храброст током службе, пуковник Војимир Матовић одликован је бројним високим признањима:

  • Орден Карађорђеве звијезде
  • Орден Немањића са сребреним мачевима
  • Орден за војне заслуге са сребреним мачевима
  • Орден Народне армије са сребреним мачевима
  • Медаља за војне заслуге

Иза пуковника Матовића остали су супруга Винка и синови Младен и Милан.

Сахрана пуковника Војимира Матовића биће обављена у уторак, 23. јуна 2026. године, у 12.30 часова на Централном градском гробљу у Врбањи.

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Тагови :

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Умро Војимир Матовић

Војска Републике Српске

сахрана

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