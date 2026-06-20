Сцена као из хорор филма: Мислили су да је квар, а онда су из плафона извукли ово

Аутор:АТВ редакција
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Станари једне куће у индијском граду Ноиди данима су били увјерени да се у плафону крије квар на електричним инсталацијама.
Из плафона су допирали необични звукови, због чега су посумњали да нешто није у реду. Но, када су отворили дио плафона, дочекало их је потпуно неочекивано изненађење – унутра се скривала велика змија.
Снимак несвакидашње интервенције објавио је Брут.медиа, а у само неколико сати прегледали су га милиони корисника. На снимку се види како мушкарац без већих потешкоћа извлачи змију из плафона, држећи је готово као уже, док окупљени посматрачи са занимањем прате шта се догађа.
Иако је у опису видеа наведено да је ријеч о отровници, велики број корисника друштвених мрежа тврди да то није тачно. Према коментарима испод објаве, ријеч је о штакорској змији, врсти која није отровна и често се може пронаћи у близини људских насеља јер се храни глодарима.
"Није отровна, то је штакорска змија", један је од најчешћих коментара испод снимка.
Други корисник додао је како би се чак могла држати и као кућни љубимац. Неки су критиковали ауторе видеа због начина на који су описали животињу.
"Назвати је отровницом без навођења врсте нема смисла. Ако не знаш о којој је змији ријеч, не можеш тврдити да је отровна", написао је један корисник, преноси Радио Сарајево.
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