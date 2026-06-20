Logo

Сцена као из хорор филма: Мислили су да је квар, а онда су из плафона извукли ово

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 14:06

Коментари:

0
Змија у плафону сакривена.
Фото: Screenshot/Instagram

Станари једне куће у индијском граду Ноиди данима су били увјерени да се у плафону крије квар на електричним инсталацијама.

Из плафона су допирали необични звукови, због чега су посумњали да нешто није у реду. Но, када су отворили дио плафона, дочекало их је потпуно неочекивано изненађење – унутра се скривала велика змија.

Снимак несвакидашње интервенције објавио је Брут.медиа, а у само неколико сати прегледали су га милиони корисника. На снимку се види како мушкарац без већих потешкоћа извлачи змију из плафона, држећи је готово као уже, док окупљени посматрачи са занимањем прате шта се догађа.

Иако је у опису видеа наведено да је ријеч о отровници, велики број корисника друштвених мрежа тврди да то није тачно. Према коментарима испод објаве, ријеч је о штакорској змији, врсти која није отровна и често се може пронаћи у близини људских насеља јер се храни глодарима.

"Није отровна, то је штакорска змија", један је од најчешћих коментара испод снимка.

Други корисник додао је како би се чак могла држати и као кућни љубимац. Неки су критиковали ауторе видеа због начина на који су описали животињу.

"Назвати је отровницом без навођења врсте нема смисла. Ако не знаш о којој је змији ријеч, не можеш тврдити да је отровна", написао је један корисник, преноси Радио Сарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Змија

плафон

снимак

Коментари (0)

Прочитајте више

Плажа

Регион

Драма на плажи у Хрватској: Жена престала да дише, брзом реакцијом полицајаца спријечена трагедија

3 ч

0
воз илустрација

Свијет

У судару возова погинуо машиновођа, више особа повријеђено: Тешка несрећа у Енглеској

3 ч

0
Илустрација: срећна жена

Занимљивости

Коначно могу да одахну: Ови знакови улазе у најљепши период године

3 ч

0
Дарко Младић најавио: Тим српских љекара поново иде у посјету генералу

Република Српска

Дарко Младић најавио: Тим српских љекара поново иде у посјету генералу

4 ч

0

Више из рубрике

воз илустрација

Свијет

У судару возова погинуо машиновођа, више особа повријеђено: Тешка несрећа у Енглеској

3 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори након обиласка новоименованог предсједничког авиона Ер Форс Ван у заједничкој бази Ендруз, Мериленд, у петак, 19. јуна 2026.

Свијет

Трамп представио нови предсједнички авион: ''Најлуксузнији на свијету''

4 ч

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Свијет

Крит погодио снажан земљотерс

4 ч

0
Два вагона теретног воза пала су са жељезничког надвожњака у Минхену

Свијет

Вагони се срушили с надвожњака, има повријеђених: Погледајте језиве призоре

5 ч

0

  • Најновије

17

17

Због чега су бебе рођење љети ''у предности'' у односу на друге?

17

10

Још једна трагедија у Српској

16

56

За ова три знака слиједи велики преокрет: Све ће им ићи од руке

16

39

Како уконити пестициде са воћа и поврћа?

16

38

Додик: Пуковник Матовић оставио дубок траг у Војсци Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима