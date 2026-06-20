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Дарко Младић најавио: Тим српских љекара поново иде у посјету генералу

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 13:19

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Дарко Младић најавио: Тим српских љекара поново иде у посјету генералу
Фото: ATV

Генерала Војске Републике Српске Ратка Младића ће 29. јуна поново посјетити српски неуропсихијатар, рекао је Срни његов син Дарко Младић.

"Тада иде да га обиђе неуропсихијатар из нашег тима, да погледа његово стање", рекао је Дарко и додао да ће он са млађим сином ићи прије тога.

Он је навео да је здравствено стање генерала, који је већ двије и по године у хашкој притворској болници неокретан, данас нешто боље.

Истакао је да се породица труди да се са генералом, који тешко прича, чује сваки дан, па је тако било у јутрос.

"Могао је нешто боље да прича, али то је углавном све исто. Успјели смо да размијенимо неколико реченица. Успио сам да га мотивишем да он сам одговори на неко питање. Тако то иде, морате да извлачите из њега ријечи", објаснио је Дарко.

За генерала је, каже, сада најважнија терапија, да има с ким да прича, што пошто је тамо с странцима.

Дарко Младић је навео да генералу хашки чувари или тамошње службе намјесте видео-кол на неком лаптопу или му донесу телефона, да нема ограничења да разговара са породицом, наводећи да се чују два пута дневно.

Некадашњи начелник Војске Републике Српске генерал Ратко Младић већ двије и по године лежи непокретан у кревету хашке притворске болнице. Због поновљених можданих удара, изгубио је моћ говора.

Предсједник Међународног механизма за кривичне судове Грасијела Гати Сантана одбила је 14. маја захтјев да се генералу Младићу одобри лијечење у Србији, уз образложење да је његово здравствено стање тешко због хроничних болести, али да није ријеч о акутном погоршању.

Генерал се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу.

Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.

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Тагови :

Дарко Младић

Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Хаг

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