Шта ће се десити када дјечак убица из Рибникара напуни 18 година: Могу га пустити на слободу?

Аутор:АТВ редакција
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Стравични масакр у Основној школи "Владислав Рибникар" који је починио малољетни К.К. 3. маја 2023. године однио је 10 живота, уништио 10 породица и потпуно паралисао српско друштво, које ни у најцрњим сновима није могло да сања такав злочин.
К.К. одмах након суђења смјештен је у психијатријску установу, и док су сви чекали да се заврши суђење његовим родитељима, никоме није пала на памет једна забрињавајућа чињеница - К.К. би већ колико сљедеће године могао да се нађе на слободи.
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Родитељи К.К. осуђени су. Владимир Кецмановић, отац дјечака, осуђен је на казну затвора од 14 година и 6 мјесеци за кривична дјела занемаривање и злостављање малољетног лица и тешко дјело против опште сигурности. Дјечакова мајка, Миљана Кецмановић, осуђена је на двије године и 11 мјесеци затвора за кривично дјело занемаривање и злостављање малољетног лица. Правни процес је добио свој епилог, одговорност је додијељена онима који су то морали да спријече, ипак, за родитеље настрадале дјеце правда никад неће бити потпуно задовољена јер нико неће бити кажњен за убиство.
Чувара Драгана Влаховића и ученике Ану Божовић, Бојану Асовић, Софију Негић, Катарину Мартиновић, Мару Анђелковић, Ему Кобиљски, Андрију Чикића, Адриану Дукић и Ангелину Аћимовић убила је рука К.К. који је у тренутку, док је 66 пута хладнокрвно пуцао у њих, имао само 13 година. Дијете - једна ријеч која је овог дјечака спасила затвора.
- Према нашем закону који се бави малољетним извршиоцима кривичних дјела, лице које у вријеме дешавања дјела нема навршених 14 година се сматра дјететом у кривично-правном смислу и практично то његово дјело, иако је то у овом случају тежак злочин животно гледано, се не формално не сматра кривичним дјелом већ дјелом које је противправно и законом прописано као кривично дјело. Али по закону о заштити лица од менталних болести он може да буде до краја живота лишен слободе, у принципу докле год постоји опасно стање или нека врста душевне болести код њега - објаснио је Милан Шкулић, редовни професор Правног факултета у Београду.
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Ово у теорији значи да К. К. потенцијално може да изађе на слободу.
- У принципу он може да изађе, али тешко је замислити да неко ко је био у стању да убије деветоро дјеце, чувара, плус да рани шест особа, одједном оздрави од таквог стања - истакао је Шкулић.
Породице настрадалих послале су саопштење у коме се од Министарства тражи да се настави са измјенама и допунама Закона о заштити лица са менталним сметњама. Породице траже да нема идеолошких и сваких других подјела, а кључна ствар је да се тај закон усвоји прије него што К.К. напуни 18 година.
- Постоји опасност да када починилац напуни 18 година немамо адекватну институцију у којој би он био затворен у случају да је опасан по околину, што вјероватно јесте - рекла је Сузана Чикић, мама настрадалог Андреја Чикића.
Адвокат породица настрадале дјеце, Огњен Божовић, сумња да је такав сценарио реалан, али истиче да није немогућ.
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- Лице у менталној институцији може да буде ту уз сопствени пристанак, али и без пристанка. Постоје процедуре пред судом и законом прописане, да ако он не даје свој пристанак, буде ту иако је пунољетан, али може и да му се одобри излазак из те институције. Као што је и професор рекао, ја не видим да постоје стручњаци или доктори који ће да кажу да он није опасан по друштво. Ако се и постави питање његовог изласка, тај излазак ће свакако бити под судском контролом, мораће да се уради вјештачење, мораће да се спроведе једна контрола из клинике, али и кроз суд. Искрено, иницијатива која је поднијета је важна јер ми немамо одговарајуће процедуре када се овако нешто деси шта радимо са кривично неодговорном дјецом у случају овако тешких кривичних дјела. Имали смо ситуацију са убиством у Нишкој Бањи, убиство Андреје Симића, гдје је полицајац шест сати у колима са починиоцем злочина и не зна шта да ради, не зна коме да га води јер и он није имао 14 година. Ове измјене које су предложене су измјене да се направи једна установа која ће се бавити посматрањем, проучавањем и на крају крајева рехабилитацијом тих лица - објаснио је Божовић.
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