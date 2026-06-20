Судар аутомобила и косилице на Западном транзиту

Аутор:АТВ редакција
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На Западном транзиту, тачније у Улици крајишких бригада у Бањалуци, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали путнички аутомобил и косилица.
Према првим информацијама са терена, у овом удесу повријеђен је мушкарац који се у тренутку несреће налазио на косилици.
На мјесто догађаја одмах су упућене надлежне службе, укључујући полицију и хитну помоћ.
У току је увиђај који ће расвијетлити све околности под којима је дошло до овог инцидента.
Због трајања увиђаја, саобраћај на овој веома прометној дионици одвија се отежано, због чега се возачима савјетује опрез и стрпљење.
Више детаља о стању повријеђеног и узроцима несреће биће познато након што полиција оконча рад на терену.
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