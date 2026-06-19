Свађа радника и шефова ескалирала: Инцидент у бх. фирми, реаговала полиција

Аутор:АТВ редакција
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Након што је полиција јутрос интервенисала у кругу компаније Превент на локацији Горуша бб у Високом због пријаве сукоба међу запосленима, о цијелом случају огласио се и радник који тврди да је био мета вербалних напада и мобинга на радном мјесту.
Подсјетимо, из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона потврђено је да је Полицијска станица Високо у 9:10 сати запримила пријаву о сукобу међу запосленима.
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"Данас у 09:10 сати Полицијској станици Високо пријављено је да је дошло до вербалног сукоба између три лица у фирми Превент у Горуши. На лице мјеста упућена је патрола полиције која није утврдила нарушавање јавног реда и мира нити да је било физичког напада међу лицима, већ се радило о вербалном сукобу, односно свађи између наведених лица", саопштено је из полиције.
Међутим, радник који је учествовао у инциденту тврди да је ситуација била много озбиљнија те да је мјесецима изложен притисцима на послу.
"Јутрос сам дошао на посао када су ме поједини руководиоци и радници вербално напали. Било је и нагуравања, појединци су ме гурали и вукли за руку. Морао сам позвати полицију, а након тога сам отишао љекару јер ми је позлило. Имао сам повишен притисак и шећер, а психички сам веома лоше због свега што пролазим", изјавио је радник за "Црну Хронику".
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Он тврди да је разлог сукоба захтјев да му буде враћен документ који је, како наводи, претходно потписао већи број његових колега.
"Тражио сам папир који је, према мојим тврдњама, узео један од запослених. На том документу колеге су потписима жељеле потврдити да нисам крив за оптужбе које ми се стављају на терет. Управо због тог папира настао је инцидент. Више од 150 људи може потврдити шта се догодило", тврди радник.
Додаје да већ дуже вријеме указује на проблеме у фирми, те да је због својих иступа, како наводи, изложен притисцима.
"Већ пола године трпим мобинг јер сам тражио формирање вијећа радника. Нећу одустати, без обзира на посљедице. Сматрам да радници немају довољно права и о свему ћу наставити обавјештавати јавност и надлежне институције", рекао је.
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Из компаније Превент за сада се нису оглашавали поводом навода радника нити поводом јутрошњег инцидента.
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