Власница зоолошког врта скочила међу 15 крокодила да спаси дјечака

Аутор:АТВ редакција
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Прави хорор догодио се у породичном зоолошком врту, гдје је дјечак преживио невјероватан напад након што је бачен са висине од 4,5 метара право у настамбу у којој се налази најмање 15 крокодила и алигатора.
За овај злочин осумњичен је тридесетогодишњи мушкарац из Норфолка, који је, како се вјерује, потпуно непознат дјечаку. Мушкарац, за којег је наведено да има менталних потешкоћа, у тренутку инцидента налазио се на организованом излету, а у једном тренутку отргнуо се од својих скрбника и починио овај стравичан чин.
Посебну пажњу јавности привукла је реакција Трејси Џонсон, сувласнице зоолошког врта. Према ријечима свједока и мјештана, она је без икаквог оклијевања скочила у настамбу како би спасила дијете, ризикујући сопствени живот прије него што би гмазови могли да га докрајче.
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„Познавајући Трејси, управо бих то очекивао од ње. Она је изнимно храбра и одлучна жена. То је био невјероватно херојски чин“, рекао је Њуман.
Дјечак је, према наводима свједока, проматрао гмазове са повишене платформе када је, према тврдњама стручњака, на силу гурнут. Њуман је изричит да је сигурносни систем настамбе превише стабилан да би неко могао случајно да падне.
„Није могуће једноставно пасти у ограђени простор. Морали бисте бити бачени“, појаснио је Њуман. Он сматра да су дјечакове повреде – преломи руке и здјелице – највјероватније посљедица пада на бетонску подлогу, али је потврђено да га је најмање један крокодил напао.
Мјештани који су се затекли у близини описују хаотичне сцене. Сирене хитне помоћи и звук хеликоптера парали су небо изнад зоолошког врта. Свједоци су испричали да су запосленици, након што су извукли дјечака, били у потпуном шоку, грлећи се и плачући док су хитне службе пружале помоћ повријеђеном дјетету.
Осумњичени мушкарац је одмах ухапшен због сумње на покушај убиства, али је полиција у петак саопштила да је пуштен уз кауцију до 18. септембра, након што је процијењено да у овом тренутку није способан за испитивање.
Дјечак се налази у болници у Кембриџу, гдје је под сталним љекарским надзором. Полиција Кембриџшира наставља интензивну истрагу и моли јавност да не нагађа о детаљима док се не утврде све чињенице о овом догађају који је дубоко потресао локалну заједницу, преноси Дневник.хр.
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