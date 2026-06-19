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Највише руководство Српске на церемонији отварања новог објекта ПУ Источно Сарајево

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 14:20

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Званичници Српске на Палама
Фото: ATV

На Палама је почела церемонија поводом отварања новог објекта Полицијске управе Источно Сарајево, а начелник Бранимир Шеховац дочекао је највише руководство Републике Српске.

Шеховац је дочекао министра унутрашњих послова Републике Српске Жељка Будимира и предсједника Милорада Додика.

Церемонији отварања новог објекта, вриједног 11.537.000 КМ, осим припадника Полицијске управе Источно Сарајево, присуствују и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић, начелници општина у саставу града, посланици у Народној скупштини Републике Српске, те представници српског народа у заједничким институцијама и бројни грађани.

У новом објекту, површине 5.123 метра квадратна, биће смјештена и Полицијска станица Пале, Полицијска станица за безбједност саобраћаја, Јединица жандармерије Пале и локација за издавање личних докумената.

Пале ПУ Источно Сарајево
Пале ПУ Источно Сарајево

Полицијска управа Источно Сарајево покрива општине Пале, Соколац, Источни Стари Град, Источну Илиџу, Источно Ново Сарајево, Рогатицу, Трново и Хан Пијесак, преноси Срна.

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Тагови :

Источно Сарајево

Званичници Републике Српске

МУП Републике Српске

Пале

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