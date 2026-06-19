Највише руководство Српске на церемонији отварања новог објекта ПУ Источно Сарајево

Аутор:АТВ редакција
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На Палама је почела церемонија поводом отварања новог објекта Полицијске управе Источно Сарајево, а начелник Бранимир Шеховац дочекао је највише руководство Републике Српске.
Шеховац је дочекао министра унутрашњих послова Републике Српске Жељка Будимира и предсједника Милорада Додика.
Церемонији отварања новог објекта, вриједног 11.537.000 КМ, осим припадника Полицијске управе Источно Сарајево, присуствују и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић, начелници општина у саставу града, посланици у Народној скупштини Републике Српске, те представници српског народа у заједничким институцијама и бројни грађани.
У новом објекту, површине 5.123 метра квадратна, биће смјештена и Полицијска станица Пале, Полицијска станица за безбједност саобраћаја, Јединица жандармерије Пале и локација за издавање личних докумената.
Полицијска управа Источно Сарајево покрива општине Пале, Соколац, Источни Стари Град, Источну Илиџу, Источно Ново Сарајево, Рогатицу, Трново и Хан Пијесак, преноси Срна.
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