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Афричка куга, пожар и губитак вида нису сломили Жику: Кузмићева обећала подршку

Аутор:

Марија Милановић
19.06.2026 12:35

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Кузмић и Бакајлић посјета
Фото: ATV

Министарка пољопривреде Анђелка Кузмић Борави у Бијељини, а овом приликом посјетила је и домаћинство Жике Бакајлића у Горњој Чађавици, те овом приликом обећала неопходну помоћ и подршку.

Жика се годинама бави узгојем свиња, али поред многобројних потешкоћа и катастрофа, које су га задесиле у претходном периоду од свињогојства није одустао.

Жика је скоро па потпуно слијеп, али га овај хендикеп није зауставило у његовом послу на фарми.

Поред здравствених потешкоћа, Жику су снашле и оне потешкоће, које су познате многим фармерима, а које су опустошиле и многе фарме.

Кузмић и Бакајлић посјета
Кузмић и Бакајлић посјета

Тако ни Жику није обишла афричка куга, па и сам пожар, али је све својим рукама обновио.

Министарка Кузмић је у име ресорног министарства обећала подршку и помоћ Жики како би у будућности могао наставити са радом на својој фарми.

Домаћинство Бакајлић са министарком Кузмановић, посјетили су и помоћници министра, Саша Лалић и Његослав Лукић.

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Тагови :

Анђелка Кузмић

Жика Бакајлић

Семберија

узгој свиња

Министарство пољопривреде

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