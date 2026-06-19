Афричка куга, пожар и губитак вида нису сломили Жику: Кузмићева обећала подршку

Аутор:Марија Милановић
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Министарка пољопривреде Анђелка Кузмић Борави у Бијељини, а овом приликом посјетила је и домаћинство Жике Бакајлића у Горњој Чађавици, те овом приликом обећала неопходну помоћ и подршку.
Жика се годинама бави узгојем свиња, али поред многобројних потешкоћа и катастрофа, које су га задесиле у претходном периоду од свињогојства није одустао.
Жика је скоро па потпуно слијеп, али га овај хендикеп није зауставило у његовом послу на фарми.
Поред здравствених потешкоћа, Жику су снашле и оне потешкоће, које су познате многим фармерима, а које су опустошиле и многе фарме.
Тако ни Жику није обишла афричка куга, па и сам пожар, али је све својим рукама обновио.
Министарка Кузмић је у име ресорног министарства обећала подршку и помоћ Жики како би у будућности могао наставити са радом на својој фарми.
Домаћинство Бакајлић са министарком Кузмановић, посјетили су и помоћници министра, Саша Лалић и Његослав Лукић.
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