Народни фронт реаговао због анкета у којима су испод цензуса

Аутор:АТВ редакција
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Пуштање у медије резултата анкете у којима лидер ПСС-а Драшко Станивуковић изгледа као најбољи кандидат опозиције није био само удар на СДС, него и Народни фронт који је према резултатима испод цензуса. Из странке Јелене Тривић помало закашњела реакција. Док се она лично не оглашава, информативна служба преноси изјаву Бранислава Черека стару два дана.
Ово је уједно и директни удар на Јелену Тривић и Народни фронт. Одмах по објављивању тих резултата, 17. јула, побунио се члан Предсједништва Народног фронта Бранислав Черек. Истраживање у којем је Станивуковић најбољи кандидат опозиције назвао је плодом нечије маште и позвао грађане да буду опрезни.
Шта је рекао Черек пренијећемо у наставку, али оно што је још занимљивије је саопштење Народног фронта које је стигло тек данас. Наиме, Черек је изнио свој став 17. јула, а Народни фронт је пренио његову изјаву у форми саопштења тек данас.
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић је у емисији АТВ-а коментарисао поменуто истраживање и поручио да је Јелена Тривић искориштена и да то сада и сама види.
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"Прво су извукли Јелену из ПДП-а, па су јој дали посланике да би се она са свима завадила и онда су је пустили низ воду. Сад јој Драшко даје један одсто, а прије мјесец дана говорио бићеш премијер. Станивуковић и Блануша сједе, њу нису ни позвали. Искористили су је, пустили су је низ воду. Лијепо сам јој говорио, боље се објесити за суво дрво, него да се вежеш за Драшка Станивуковића. Ако си рационална, неко те може преварити само једном", рекао је Вукановић у емисији АТВ-а 16. јуна када је истраживање објављено и поручио да Тривићка због тога неће моћи спавати јер види како су је насамарили и искористили.
Поводом различитих истраживања јавног мњења која су се посљедњих дана појавила у медијима, Бранислав Черек, члан Предсједништва Народног фронта, поручио је да грађани треба да буду опрезни и да пажљиво провјеравају кредибилитет таквих садржаја прије него што им повјерују.
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„Након што смо проје неколико дана видјели непотписано истраживање, које је евидентно плод нечије маште, освануло је и истраживање јавног мнења агенције Фактор плус, са потписом агенције и њеног директора, као и свим релевантним параметрима које једно истраживање треба да има. Према том истраживању, Народни фронт - Јелена Тривић има стабилних шест одсто подршке“, рекао је Черек.
Он је нагласио да ће се у наредном периоду, како се буду приближавали избори, у јавности појављивати све више различитих анкета и истраживања, због чега је важно знати разликовати релевантне податке од политичког маркетинга.
„Свјесни да нас у наредном периоду чека поплава разних истраживања, веома је важно да јавност обрати пажњу на основне ствари, да ли је наведена агенција која је спроводила истраживање, колики је узорак, у ком периоду је истраживање рађено и да ли су доступни остали релевантни параметри. Тек након тога може се донијети озбиљан суд о томе да ли је истраживање релевантно или није“, поручио је Черек.
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Према његовим ријечима, Народни фронт неће своју политику и рад базирати на анкетама, поготово не лажним, већ ће наставити да гради подршку међу грађанима непосредним контактом и радом на терену.
„Са или без истраживања, ми у Народном фронту остајемо посвећени раду на терену, директном контакту са људима, афирмативној кампањи и промовисању наших идеја, визија и планова. То је наш одговор на политичку сцену у којој су, нажалост, све чешћи покушаји подметања, блаћења и напада, чему су очигледно склони и појединци из опозиције“, закључио је Черек.
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