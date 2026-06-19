Са КиМ јутрос кренуло око 750 дјеце и просвјетних радника пут Српске

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска и ове године дочекује дјецу са Косова и Метохије у оквиру пројекта "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске".
Јутрос је око 750 дјеце и просвјетних радника кренуло са КиМ за 20 градова и општина Републике Српске.
Њиховим поласком кренуо је 14. по реду велики хуманитарни пројекат "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске" којег од 2012. године организује Одбор за помоћ Косову и Метохији из Бања Луке.
Њихов долазак очекује се око 13 часова у етно селу "Станишићи" гдје Одбор за помоћ Косову и Метохији, организује уз пригодан програм, централни свечани дочек.
Добродошлицу уз културно умјетнички програм пожељеће им Његово високо преосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије, предсједник Одбора за помоћ Косову и Метохији Милорад Арлов, директор Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у Региону МСП Србије Владимир Кокановић, руководство града Бијељина и делегације градова и општина домаћина.
Дјеца и млади са потешкоћама у развоју из Дневног центра "Подржи ме-9.јануар" из Косовске Митровице у пратњи родитеља стижу у недјељу 21.јуна. Они су посебни гости Одбора и боравиће у Приједору до 26.јуна.
Укупно у овоме посебном и великом пројекту од 19. до 26. јуна у 20 локалних заједница Републике Српске боравиће око 800 драгих гостију са Косова и Метохије.
Изјаве за медије након свечаног дочека обраћања и културно умјетничког програма који су им припремили: СКУД "Семберија" из Бијељине, млада пјевачка група "Каменички бисери" из Косовске Каменице и 11-годишња Хелена Витоишевић из Ораховца са Косова и Метохије.
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