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Научници развијају вакцину против зависности од кокаина

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 20:41

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Вакцина
Фото: pexels/Thirdman

Научници у Бразилу најавили су развој иновативне нове вакцине за лијечење зависности од кокаина и његовог деривата, крека. Назван „Каликскока”, третман, који је показао обећавајуће резултате у испитивањима на животињама, покреће имуни одговор који блокира кокаин и крек да дођу до мозга.

Једноставно речено, вакцина би функционисала тако што би спречила зависнике да се „надрогирају”.

Истраживачи укључени у пројекат надају се да ће помоћи корисницима да прекину круг зависности. Према ријечима Фредерика Гарсије, психијатра и координатора пројекта на Федералном универзитету Минас Жераис у Бразилу, ако третман добије регулаторно одобрење, то би представљало први пут да се зависност од кокаина лијечи применом вакцине.

Прошле недјеље, пројекат је освојио главну награду од 500.000 евра на Евро Хелт Иновејшн Авордс за латиноамеричку медицину коју је спонзорисала фармацеутска компанија Еурофарма, преносе медији.

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Здравље

Нова вакцина даје наду обољелима од тумора на мозгу

Вакцина дјелује тако што покреће имуни систем пацијената да производи антитиела која се везују за молекуле кокаина у крвотоку, чинећи их превеликим да би прешли у мезолимбички систем мозга, или „центар награђивања”, гдје лијек нормално стимулише висок ниво изазивања задовољства допамин.

Сличне студије спроведене су у Сједињеним Државама које су највећи свјетски потрошач кокаина према Канцеларији Уједињених нација за дрогу и криминал. Али, ови напори су застали када клиничка испитивања нису показала довољне резултате, између осталих разлога, рекао је Гарсија.

(спутник србија)

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Тагови :

вакцинација

Вакцина

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