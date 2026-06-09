Руске вакцине против агресивних тумора мозга могу бити спремне већ 2026. године

Аутор:АТВ
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Прве вакцине против агресивних тумора мозга могле би се појавити у Русији већ ове године, рекла је за Спутњик Вероника Скворцова, шеф Федералне медицинско-биолошке агенције (ФМБА).
„Надам се да ћемо 2026. године добити одобрење за примјену онколошке вакцине против глиобластома. Прва вакцина биће такође пептидна и носиће назив 'Глиопепт'. До краја године очекујемо и одобрење за мРНК вакцину против глиобластома под називом 'Глиорна',“ истакла је Скворцова.
У новембру су у ФМБА саопштили да се налазе у завршној фази претклиничких испитивања вакцина против ове болести.
Глиобластом је једна од најопаснијих врста тумора мозга. Настаје усљед неконтролисане деобе потпорних ћелија које окружују неуроне — глијалних ћелија.
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