Два удеса заредом: Возач из БиХ слетио, па се закуцао у зид комшијске куће

Аутор:АТВ редакција
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Возач из Босне и Херцеговине повријеђен је након што је јуче, 28. јуна имао два удеса заредом.
Наиме, овај 20-годишњак је у недјељу два пута заредом изгубио контролу над својим аутомобилом. У другом удесу ударио је у терасу и зид куће. Комшије су одмах реаговале.
Како стоји у полицијском саопштењу, на подручју општине Митеркирхен (округ Перг, Горња Аустрија) 20-годишњи држављанин БиХ, настањен у округу Кирхдорф возио је аутомобил општинским путем Хорсторф у правцу Митеркирхена. Тада се десила прва незгода: у десној кривини изгубио је контролу над возилом и слетио у поље поред пута. Успио је да се врати на општински пут, али је већ у сљедећој кривини поново слетио са коловоза.
Овога пута није прошло без посљедица: „Након што је слетио, ударио је у терасу, оборио неколико носећих стубова и на крају га је зауставио зид куће“, наводи полиција.
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Комшије које су видјеле удес и одмах су потрчале на мјесто догађаја те спријечиле мушкарца да настави вожњу и побјегне са мјеста удеса. Такође су покренуле ланац спасавања, јер је повријеђен:
"Овај 20-годишњак је задобио повреде неутврђеног степена. Пребачен је у Универзитетски клинички центар Кеплер. Алкотест је показао 1,7 промила алкохола у крви. Против њега ће бити поднесена пријава", закључује полиција, преносе Независне новине.
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