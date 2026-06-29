Научници упозоравају: Медитеран кључа!

Аутор:АТВ редакција
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Температура воде у Средоземном мору посљедњих седмица непрестано расте, а на појединим мјестима већ је и до осам степени Целзијусових виша од уобичајених вриједности.
Научници упозоравају да је ријеч о екстремном морском топлотном таласу, феномену који до сада није забиљежен у ово доба године.
Крајем маја плутајућа мјерна станица код Маона на Балеарским острвима измјерила је температуру мора од 26,6 степени, што је вриједност типична за Персијски залив.
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Такве температуре у Средоземном мору обично се достижу тек средином љета.
Током јуна изузетно топла вода проширила се и на остале дијелове западног Медитерана.
На појединим локацијама температура мора је више од четири степена изнад просјека, што испуњава критеријуме за проглашење морског топлотног таласа.
Стручњаци упозоравају да је ријеч о снажном, па чак и екстремном морском топлотном таласу.
Како се истиче, до наглог загријевања дошло је усљед дуготрајних топлотних таласа који трају од краја маја, као и због такозване "омега блокаде", односно атмосферског феномена који задржава врели ваздух над Европом.
Недостатак вјетра додатно је убрзао загријевање мора, преноси "Спутњик".
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Средоземно море се тренутно најбрже загријева на свијету, јер је релативно мало и готово затворено, што га чини посебно осјетљивим на климатске промјене.
Температура воде у појединим дијеловима већ се приближава 30 степени Целзијусових.
Посљедице оваквог загријевања нису само непријатно топле ноћи, већ и нестанак осјвежавајућег морског повјетарца.
Научници упозоравају да велика количина топлоте и влаге представља темпирану бомбу, јер може изазвати снажне олује, док истовремено угрожава морски екосистем, доводећи до масовног угинућа риба, корала и шкољки.
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