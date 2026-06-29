Откривен мотив масакра у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Мотив пуцњаве у Центру за социјални рад у њемачком граду Штаде, у којој је убијено шест особа, највјероватније је борба за старатељство, изјавила је шеф полиције Катрин Шуол.
"Свих шесторо убијених запослени су у тој установи", рекла је Шуолова на конференцији за новинаре.
Министар унутрашњих послова Доње Саксоније Данијела Беренс описала је чин пуцњаве као "хладнокрван", пренијела је агенција ДПА.
Пет одраслих особа убијено је на лицу мјеста, док је шеста преминула касније у болници.
Неке од повријеђених особа су у тешком стању, пренијела је "Срна".
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