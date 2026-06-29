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У Бјелорусији оборен рекорд свих времена: Температура ваздуха премашила 40 степени

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 21:37

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Врућине
Фото: Pixabay/geralt

У Бјелорусији је оборен рекорд свих времена. Наиме, температура ваздуха премашила је 40 степени Целзијусових., први пут од почетка мјерења, јавила је агенција Белта.

Највиша температура од 40,4 степени забиљежена је у граду Пинск, између 14.00 и 14.20 часова, подаци су Републичког центра за хидрометеорологију, контролу радиоактивне контаминације и мониторинг животне средине.

Претходни рекорд од 38,9 степени постављен је у граду Гомел 8. августа 2010. године.

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У Бјелорусији је јуче проглашено црвено упозорење због врућине, преноси Срна.

Бјелоруски метеоролози рекли су да је рекордни топлотни талас стигао до источне Европе након што је претходно захватио западну Европу.

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Тагови :

Бјелорусија

Рекордни топлотни талас

високе температуре ваздуха

Температура ваздуха

рекорд

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