У Бјелорусији оборен рекорд свих времена: Температура ваздуха премашила 40 степени

Аутор:АТВ редакција
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У Бјелорусији је оборен рекорд свих времена. Наиме, температура ваздуха премашила је 40 степени Целзијусових., први пут од почетка мјерења, јавила је агенција Белта.
Највиша температура од 40,4 степени забиљежена је у граду Пинск, између 14.00 и 14.20 часова, подаци су Републичког центра за хидрометеорологију, контролу радиоактивне контаминације и мониторинг животне средине.
Претходни рекорд од 38,9 степени постављен је у граду Гомел 8. августа 2010. године.
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У Бјелорусији је јуче проглашено црвено упозорење због врућине, преноси Срна.
Бјелоруски метеоролози рекли су да је рекордни топлотни талас стигао до источне Европе након што је претходно захватио западну Европу.
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