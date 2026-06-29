Правилна њега косе током љета: Како је заштитити од штетних утицаја?

Аутор:АТВ редакција
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Високе температуре, сунце, купање у мору или базену могу оштетити косу током љета. Правилна њега коса је кључна током дана када је изложена овим негативним факторима.
Али, све те ствари могу се ипак спријечити или свакако умањити негативан учинак како бисмо и на почетку јесени имале лијепу и здраву косу.
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Ако знамо да ћемо ово љето провести на сунцу добро би било користити препарате за ово годишње доба. Редовно наношење регенератора који садржи СПФ заштиту или покривање власишта шеширом одлични су начини за заштиту косе. Такође, би било добро, колико год је могуће, смањити боравак на сунцу.
Јеси ли знала да се на плавој коси може појавити зелена нијанса због превелике изложености хлору? Нажалост, то је могуће. Кључ за избјегавање оштећења косе због хлора је припрема косе прије купања. Будући да сува коса дјелује попут спужве, прије пливања косу можемо намочити текућом водом како би упила мање количине хлора. Након пливања, испирање косе с водом требало би бити обавезно.
Пречесто након љета видимо обојену косу која је уништена од слане воде и излагања сунцу. То је зато што боја оксидира због топлине и сунца те коса постаје сува. Третмани кератином могу помоћи код ревитализовања косе, дају јој додатну храну и враћају у живот. Такође постоје и природне маске које можемо стављати током љетних дана, преноси Глас Српске.
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Честим прањем скидају се природна уља, а то опет потиче додатну производњу уља и онда чешће перемо косу. Како бисмо смањили оштећење, можемо одмах након пливања испрати косу водом, али без додатног шампонирања. Такође је врло важно пазити и на квалитет шампона и регенератора те љети користити њежније и природније варијанте.
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