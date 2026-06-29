Да ли упаљена клима током ноћи нарушава сан?

Аутор:АТВ редакција
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Током врелих љетних ноћи многи мисле да је упаљена клима једини начин да се заспи. Међутим, иако расхлађена просторија доноси тренутно олакшање, поставља се питање да ли спавање уз климу побољшава сан и одмор, или их нарушава?
Стручњаци упозоравају да одговор није једноставан. Хладнија соба може допринијети квалитетнијем сну, али само до одређене границе. Када температура падне прениско, тијело умјесто да се одмара почиње да троши енергију на одржавање топлоте, што може довести до испрекиданог сна и буђења у раним јутарњим сатима, чак и ако сте у кревету провели седам или осам сати.
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Стручњак за одржавање дома Алвин Пулинс објашњава да је баланс кључан - пријатно расхлађена просторија помаже тијелу да лакше уђе у фазу дубоког сна, али превише хладан простор може имати супротан ефекат.
Многи имају навику да пред спавање укључе климу на нижу температуру, посебно када је соба прегријана. Међутим, проблем настаје током ноћи. Спољна температура често додатно опада, па просторија постаје хладнија него што је потребно, док уређај наставља да издувава хладан ваздух.
Резултат може бити буђење око 4 или 5 ујутру, осјећај хладноће, затезање мишића или потреба да се потпуно увучете под покривач. Сан у том тренутку постаје испрекидан, а најважнија фаза, дубок сан, бива прекинута.
Осим температуре, клима утиче и на квалитет ваздуха у просторији. Током ноћи струјање ваздуха може да подиже прашину, полен и гриње, које затим доспијевају у дисајне путеве.
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Због тога се неки људи буде са сувим грлом, запушеним носем или иритацијом очију. Иако се то често приписује умору или прехлади, узрок може бити управо дуготрајно излагање климатизованом ваздуху.
Додатни проблем је сув ваздух који може изазвати осјећај “тешког дисања” и немира током сна, па се тијело чешће окреће и теже проналази удобан положај.
Стручњаци у таквим случајевима често препоручују кратко провјетравање прије спавања, као и разматрање употребе пречишћивача ваздуха, који може помоћи у смањењу алергена у простору.
Још један чест ефекат спавања уз климу јесте јутарња укоченост. Ако је млаз хладног ваздуха усмјерен ка тијелу, посебно ка врату или леђима, може доћи до напетости мишића и благих грчева.
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Код особа које већ имају проблема са кичмом или зглобовима, ови симптоми могу бити израженији, па се буде са осјећајем укочености и тежег покретања.
Поред утицаја на здравље и квалитет сна, клима током ноћи има и финансијски ефекат. Оставити уређај да ради осам сати сваке ноћи током љетних мјесеци може значајно повећати потрошњу електричне енергије.
Стручњак за гријање Крис Харви истиче да повремено искључивање уређаја током ноћи не само да смањује трошкове, већ и продужава његов радни вијек, смањујући ризик од кварова у периодима када је клима најпотребнија.
Рјешење није нужно потпуно одрицање од климе, већ паметније кориштење. Умјесто цјелоноћног рада, препоручују се једноставне стратегије које могу одржати пријатну температуру у соби:
Прије спавања добро провјетрите просторију, чак и само десетак минута. Током дана држите спуштене ролетне како би се простор мање загријавао. Климу можете подесити на тајмер да се аутоматски искључи након сат или два од одласка на спавање. Такође, лагана памучна постељина и прозрачни материјали могу значајно допринијети осјећају пријатности.
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Све више се користе и расхладни душеци или јастуци који помажу регулацију температуре тијела без потребе за константним хлађењем просторије.
Клима уређај током спавања није непријатељ здравог сна, али ни рјешење које треба користити без ограничења. Кључ је у умјерености - довољно хладно да заспите, али не толико да се тијело током ноћи бори са температуром.
Правилно подешавање и паметно кориштење климе могу направити разлику између одморног јутра и ноћи испрекиданог сна.
(Она.рс)
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