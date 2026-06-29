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Храброст на дјелу: Мачка натјерала медвједа да прескаче ограду

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 14:07

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Медвјед и мачка
Фото: Telegram/Sputnik Srbija

Домаћа мачка отјерала је црног медведа који је лутао по дворишту куће њених власника. Упркос својој величини, храбри мачак је успио да уплаши огромну животињу.

(спутник србија)

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Тагови :

Медвјед

мачка

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