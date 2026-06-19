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Упозорење становницима града у Српској: Уочен медвјед, опрез

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 21:27

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Медвјед
Фото: pexels/ Andrey Dvoretskiy

На подручју ловног ревира Крњин, у дијелу Виса према Великом Прњавору, јутрос је, 19. јуна, уочен медвјед, због чега је Ловачко удружење "Фазан" Добој позвало мјештане и ловце на појачан опрез.

Како су навели из удружења, присуство крупне дивљачи забиљежено је у близини насељених мјеста и саобраћајница, па се грађанима савјетује да избјегавају кретање кроз шумске предјеле у раним јутарњим и касним вечерњим часовима.

У случају сусрета са медвједом или другом крупном дивљачи, грађанима се препоручује да остану прибрани и да не покушавају да изазову или узнемире животињу.

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Из Ловачког удружења "Фазан" Добој апеловали су и на ловце да током боравка у ловишту поступају у складу са важећим прописима о безбједности и етичким кодексом лова, преноси портал "Независне".

Удружење ће, како су навели, наставити да прати кретање дивљачи на терену, а сви који примијете медвједа позвани су да о томе одмах обавијесте канцеларију удружења како би јавност могла бити благовремено информисана.

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Тагови :

Медвјед

Добој

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