Упозорење становницима града у Српској: Уочен медвјед, опрез

Аутор:АТВ редакција
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На подручју ловног ревира Крњин, у дијелу Виса према Великом Прњавору, јутрос је, 19. јуна, уочен медвјед, због чега је Ловачко удружење "Фазан" Добој позвало мјештане и ловце на појачан опрез.
Како су навели из удружења, присуство крупне дивљачи забиљежено је у близини насељених мјеста и саобраћајница, па се грађанима савјетује да избјегавају кретање кроз шумске предјеле у раним јутарњим и касним вечерњим часовима.
У случају сусрета са медвједом или другом крупном дивљачи, грађанима се препоручује да остану прибрани и да не покушавају да изазову или узнемире животињу.
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Из Ловачког удружења "Фазан" Добој апеловали су и на ловце да током боравка у ловишту поступају у складу са важећим прописима о безбједности и етичким кодексом лова, преноси портал "Независне".
Удружење ће, како су навели, наставити да прати кретање дивљачи на терену, а сви који примијете медвједа позвани су да о томе одмах обавијесте канцеларију удружења како би јавност могла бити благовремено информисана.
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