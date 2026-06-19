Logo

Трамп открио за Кубу: Могућа операција по угледу на Венецуелу

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 22:35

Коментари:

0
предсједник САД-а
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је могућа операција на Куби по угледу на Венецуелу.

"Сједињене Државе немају чврст рок за акцију у вези са Кубом. Имамо флексибилан временски оквир", рекао је Трамп.

Амерички предсједник је напомено да су Куба и Венецуела знатно ближе Сједињеним Државама него Иран.

"Ако погледате Иран, то је веома дуг лет. Венецуела је релативно близу, а Куба је на само корак одавде", рекао је Трамп.

Трамп је раније изјавио да ће Сједињене Државе направити "кратку станицу" на Куби на путу из Ирана.

Сједињене Државе су 3. јануара у војној акцији у Каракасу ухапсиле венецуеланског предсједника Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес.

Они су спроведени у Њујорк, гдје им се суди по оптужници за кријумчарење наркотика, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Куба

Иран

Израел

Израел Иран

Коментари (0)

Прочитајте више

Огласила се Агенција за банкарство Српске о враћању БиХ на сиву листу

БиХ

Огласила се Агенција за банкарство Српске о враћању БиХ на сиву листу

1 ч

0
Пјевач Магла бенда Владан Савић

Сцена

Погоршано здравствено стање Владан Савић: Хитно се огласио Магла бенд

1 ч

0
Тужна порука Саре Ћирковић након побједе

Остали спортови

Тужна порука Саре Ћирковић након побједе

2 ч

0
Изградња манастира у селу Гелићи

Градови и општине

Камен по камен, гради се манастир: Изградња светиње у Гелићима - завјет који ће надићи вријеме

2 ч

0

Више из рубрике

Пиштољ, оружје

Свијет

Ко је био "краљ кокаина" из Београда? За Србином трагала цијела Европа

5 ч

0
Имаш недјељу дана: Зеленски запријетио Лукашенку

Свијет

Имаш недјељу дана: Зеленски запријетио Лукашенку

6 ч

0
Стопало мајмуна

Свијет

"Трампила" дијете за мајмуна, па га тукла веслом

6 ч

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Свијет

Пожар прогутао стан у Бечу: Дјеца хитно пребачена у болницу

6 ч

0

  • Најновије

23

33

Америка сигурна, обезбијеђена наредна рунда

23

25

Туга: Преминуо фудбалер из Приједора повријеђен у тешкој несрећи

22

44

Ивана убила дјецу у кади и запалила стан из освете - откривени језиви детаљи

22

35

Трамп открио за Кубу: Могућа операција по угледу на Венецуелу

22

32

Огласила се Агенција за банкарство Српске о враћању БиХ на сиву листу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима