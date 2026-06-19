Трамп открио за Кубу: Могућа операција по угледу на Венецуелу

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је могућа операција на Куби по угледу на Венецуелу.
"Сједињене Државе немају чврст рок за акцију у вези са Кубом. Имамо флексибилан временски оквир", рекао је Трамп.
Амерички предсједник је напомено да су Куба и Венецуела знатно ближе Сједињеним Државама него Иран.
"Ако погледате Иран, то је веома дуг лет. Венецуела је релативно близу, а Куба је на само корак одавде", рекао је Трамп.
Трамп је раније изјавио да ће Сједињене Државе направити "кратку станицу" на Куби на путу из Ирана.
Сједињене Државе су 3. јануара у војној акцији у Каракасу ухапсиле венецуеланског предсједника Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес.
Они су спроведени у Њујорк, гдје им се суди по оптужници за кријумчарење наркотика, преноси Срна.
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