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Имаш недјељу дана: Зеленски запријетио Лукашенку

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 18:09

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Имаш недјељу дана: Зеленски запријетио Лукашенку
Фото: Tanjug / AP / Michael Probst

Предсједник Украјине Володимир Зеленски поставио је данас ултиматум бјелоруском предсједнику Александру Лукашенку.

"Дуж границе са Украјином налази се војна опрема која усмјерава ватру на Украјину. Дајем им недјељу дана да се повуку, иначе ћемо то учинити ми", поручио је Зеленски.

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Лукашенко је претходно изјавио да је ситуација на граници између Бјелорусије и Украјине достигла "невиђени ниво".

"Јужна граница - хиљаду и по километара - гори као никада до сада", рекао је Лукашенко.

Он је навео да ће се провокације и покушаји увлачења Бјелорусије у рат завршити лоше за оне који их чине.

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Тагови :

Володимир Зеленски

Александар Лукашенко

Украјина

Бјелорусија

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