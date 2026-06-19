Имаш недјељу дана: Зеленски запријетио Лукашенку

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Украјине Володимир Зеленски поставио је данас ултиматум бјелоруском предсједнику Александру Лукашенку.
"Дуж границе са Украјином налази се војна опрема која усмјерава ватру на Украјину. Дајем им недјељу дана да се повуку, иначе ћемо то учинити ми", поручио је Зеленски.
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Лукашенко је претходно изјавио да је ситуација на граници између Бјелорусије и Украјине достигла "невиђени ниво".
"Јужна граница - хиљаду и по километара - гори као никада до сада", рекао је Лукашенко.
Он је навео да ће се провокације и покушаји увлачења Бјелорусије у рат завршити лоше за оне који их чине.
«Я не ображаюся на слова Лукашенка, але вздовж кордонів з Україною розташована техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Даю тиждень на її виведення, інакше це зробимо ми», — Зеленський pic.twitter.com/6ALrLQExyH— Імʼя (@unknidx) June 19, 2026
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