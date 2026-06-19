Болесни инциденти у њемачким возовима: Пољаци се скинули голи пред путницима

Мушкарац, који није посједовао ни важећу карту, суочава се са истрагом због непристојног понашања на јавном мјесту.

Само неколико дана касније, 17. јуна 2026. године, догодио се још један инцидент у регионалном возу од Герлица до Дрездена. Према наводима власти, шездесетпетогодишњи држављанин Пољске је током путовања откопчао панталоне и додиривао се по полним органима. Ни он није посједовао возну карту. Полицијски службеници су га извели из воза у 9:06 часова док је воз стајао на станици Бишофсверда. Савезна полиција је преузела случај и покренула истрагу због јавног непристојног понашања.

Савезна полиција моли путнике за помоћ

Савезни полицијски инспекторат у Еберсбаху апелује на путнике који су путовали овим возовима, или који су се осјећали узнемирено због понашања ових мушкараца, да се јаве. Информације се могу пријавити позивом на број 03586 / 76020.

За додатна питања, надлежни орган упућује на портпарола за штампу Алфреда Кланера, кога можете контактирати на број 03586 / 7602245 или путем е-поште на адресу bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de, преноси "Берлинер Цајтунг".