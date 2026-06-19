ЛИСТА: Нова олакшавајућа правила на седам прелаза са Хрватском

Аутор:АТВ редакција
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На седам међународних граничних прелаза између Хрватске и БиХ од 8. јуна омогућен је прелазак празних теретних возила чија највећа допуштена маса не прелази 3,5 тона.
Измјенама Уговора о граничним прелазима између Републике Хрватске и БиХ либерализовано је кретање празних возила за пријевоз терета категорије Н1, саопштила је Полицијска управа.
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Нова правила примјењују се од 8. јуна 2026. године, а у наставку је листа седам прелаза на која се односе:
Наведени прелази отворени су 24 сата дневно за међународни промет путника, уз стално обављање послова из надлежности полиције и царине.
Измјенама чланка 2. став 6. Уговора укинута су досадашња ограничења која су се односила на врсте превозних средстава.
Тиме је преко наведених прелаза омогућен промет празних теретних возила категорије Н1, односно возила намијењених превозу терета чија највећа допуштена маса не прелази 3,5 тона.
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Промјена је уведена уважавајући захтјеве привредника за либерализацијом прописа, а требала би олакшати пословање локалних и регионалних компанија те убрзати проток лаких комерцијалних возила.
Основни услов за прелазак возила категорије Н1 преко ових граничних прелаза јесте да возила буду потпуно празна.
Полицијски службеници у сарадњи с радницима Царинске управе спроводиће појачане мјере граничне контроле и надзора, а испуњавање наведеног услова утврђиваће се детаљним прегледом возила на граничној црти.
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Очекује се да ће измјене придонијети и растерећењу граничних прелаза намијењених робном промету. Учесници у прекограничном промету позвани су на сарадњу с полицијским и царинским службеницима током спровођења контрола, преноси "Јабука ТВ".
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