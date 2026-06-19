Италија најатрактивнија туристичка дестинација у Европи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Италија је потврдила своју позицију најатрактивније туристичке дестинације у Европи, показује најновије истраживање, преноси агенција Анса.
Како показују резултати истраживања, 54 одсто Европљана наводи Италију као своје омиљено одредиште за сљедећи љетњи одмор, а слиједе Шпанија, за коју се опредијелио 51 одсто анкетираних, и Грчка са 46 одсто.
За Француску као омиљену дестинацију одлучио се 41 одсто испитаника, а затим слиједе Хрватска, коју је изабрало 34 одсто анкетираних, и Велика Британија, гдје би одмор провело 30 одсто Европљана.
Атрактивност Италије далеко премашује европски просјек међу Шпанцима, од којих се 61 одсто позитивно изјаснио о тој дестинацији, као и код грађана Пољске, јужне и централноисточне Европе.
Истраживање под називом „Љетњи одмори Европљана“ спровела је компанија „Конфтуризмо Конфкомерчо“ у сарадњи са агенцијом „Swg&PollingEurope“.
На краткој листи земаља, Италија се сматра најзанимљивијим мјестом за посјету, Шпанија локацијом са најбољом климом, а Грчка најаутентичнијом дестинацијом.
Италија се такође сматра другом најбољом земљом по квалитету смјештаја, као и најугоднијом дестинацијом за путовање, наводи Анса.
Оно што највише привлачи Европљане у Италију јесу велики историјски градови, музеји и археолошка налазишта.
Историја и култура, међутим, нису једино што занима потенцијалне европске посјетиоце, па је 28 одсто анкетираних рекло да би жељело да проба храну и вина у типичном локалном окружењу и посјети италијанска села.
Иако историја и умјетност остају главни разлози за посјету Италији, све је значајније подстицати откривање локалитета ван уобичајених туристичких рута, чиме се смањује ризик од прекомјерног туризма у најпосјећенијим дестинацијама и промовишу аутентичнија и квалитетнија туристичка искуства, наводи Анса.
Према истраживању, интересовање за забаву и потрошачке активности показало се као ограниченије, па само 12 одсто Европљана повезује одмор у Италији са куповином или забавом, девет одсто са ноћним животом, а свега шест одсто са спортским активностима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
37
14
20
14
20
13
58
13
56
Тренутно на програму