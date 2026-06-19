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Италија најатрактивнија туристичка дестинација у Европи

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 13:38

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Италија застава туристичка земља
Фото: Pexel/ Thao August-Lam

Италија је потврдила своју позицију најатрактивније туристичке дестинације у Европи, показује најновије истраживање, преноси агенција Анса.

Како показују резултати истраживања, 54 одсто Европљана наводи Италију као своје омиљено одредиште за сљедећи љетњи одмор, а слиједе Шпанија, за коју се опредијелио 51 одсто анкетираних, и Грчка са 46 одсто.

За Француску као омиљену дестинацију одлучио се 41 одсто испитаника, а затим слиједе Хрватска, коју је изабрало 34 одсто анкетираних, и Велика Британија, гдје би одмор провело 30 одсто Европљана.

Атрактивност Италије далеко премашује европски просјек међу Шпанцима, од којих се 61 одсто позитивно изјаснио о тој дестинацији, као и код грађана Пољске, јужне и централноисточне Европе.

Истраживање под називом „Љетњи одмори Европљана“ спровела је компанија „Конфтуризмо Конфкомерчо“ у сарадњи са агенцијом „Swg&PollingEurope“.

На краткој листи земаља, Италија се сматра најзанимљивијим мјестом за посјету, Шпанија локацијом са најбољом климом, а Грчка најаутентичнијом дестинацијом.

Италија се такође сматра другом најбољом земљом по квалитету смјештаја, као и најугоднијом дестинацијом за путовање, наводи Анса.

Оно што највише привлачи Европљане у Италију јесу велики историјски градови, музеји и археолошка налазишта.

Историја и култура, међутим, нису једино што занима потенцијалне европске посјетиоце, па је 28 одсто анкетираних рекло да би жељело да проба храну и вина у типичном локалном окружењу и посјети италијанска села.

Иако историја и умјетност остају главни разлози за посјету Италији, све је значајније подстицати откривање локалитета ван уобичајених туристичких рута, чиме се смањује ризик од прекомјерног туризма у најпосјећенијим дестинацијама и промовишу аутентичнија и квалитетнија туристичка искуства, наводи Анса.

Према истраживању, интересовање за забаву и потрошачке активности показало се као ограниченије, па само 12 одсто Европљана повезује одмор у Италији са куповином или забавом, девет одсто са ноћним животом, а свега шест одсто са спортским активностима.

(Глас Српске)

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Тагови :

занимљивости

Италија

Туристичка дестинација

Европа

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