Товне свиње појефтиниле, месари то игноришу

Аутор:АТВ редакција
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Свињетина живе ваге у Републици Српској је појефтинила, али цијене у месницама и даље не падају.
Килограм живе ваге, тренутно, у просјеку кошта око 5,5 КМ, што је готово упола јефтиније него уочи Ђурђевдана. Наиме, непосредно прије ове славе, прасићи су коштали и до 10 КМ по килограму.
Како су за Српскаинфо потврдили у Удружењу узгајивача свиња Српске, у паду је и цијена товних свиња.
Мишо Маљчић, предсједник овог удружења, истиче да килограм живе ваге товљеника кошта око 2,8 КМ.
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"Од почетка године, домаће товне свиње су појефтиниле за око 0,5 КМ по килограму. Наиме, негдје крајем прошле године, килограм живе ваге је коштао око 3,3 КМ", каже за Српскаинфо Маљчић.
Према његовим ријечима, појефтињење товних свиња требало је да доведе до пада цијене меса у месницама.
"Ако је килограм живе ваге појефтинио за 0,5 КМ, цијена меса је требало да падне за око 1 КМ. Међутим, месари држе старе цијене, умјесто да их спусте, како би народ више куповао месо. Онда бисмо и ми више продавали и, практично, сви би у овом ланцу били задовољни. Овако, месари не желе да се одрекну дијела зараде", сматра Маљчић.
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Наглашава да домаћим узгајивачима највећи проблем прави прекомјеран увоз како свиња, тако и меса.
Кад је ријеч о прасићима, иако је њихова цијена кудикамо повољнија него прије мјесец и по, продаје готово да и нема. Један од разлога је и то што смо у периоду поста, а други што у ово доба године нема неких већих окупљања људи.
Међутим, негдје око половине јула, за очекивати је да њихова цијена крене горе, јер је ријеч о периоду године када долази дијаспора и када се људи, генерално, више окупљају и праве разна славља.
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