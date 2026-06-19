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Данас претежно сунчано и топлије

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 08:40

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сунчано вријеме сунце небо
Фото: Pexel/ Tuğba

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити претежно сунчано и топлије уз умјерен развој дневне облачности.

Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини ујутро умјерена и појачана бура, а током дана јужни вјетар, наводи Републички хидрометеоролошки завод.

Максимална температура ваздуха од 26 до 33 степена Целзијусових, у вишим пред‌јелима од 23.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је у Српској и ФБиХ јутрос сунчано, уз умјерену облачност.

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Бјелашница девет, Соколац 13, Чемерно и Иван седло 15, Рудо и Хан Пијесак 16, Бугојно, Дринић, Фоча и Шипово 17, Јајце, Сарајево, Мркоњић Град, Кнежево, Нови Град и Сребреница 18, Дрвар, Ливно, Гацко, Билећа, Калиновик, Рибник, Вишеград и Зворник 19, Бихаћ и Добој 20, Бањалука и Сански Мост 21, Тузла, Зеница, Приједор и Србац 22, Билећа и Бијељина 23, Требиње 24, Градачац и Мостар 27 степени Целзијусових, преноси Срна.

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