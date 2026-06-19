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Након вијести о продаји ДМ САТ-а: Драгана Мирковић размишља о напуштању дворца

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 09:45

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Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ
Фото: YouTube/printscreen

Драгана Мирковић, регионална фолк звијезда, не искључује могућност продаје своје телевизије ДМ САТ уколико се појави неко са озбиљном понудом.

"Ја сам само жена која ужива у д‌јеци, унуци и свом послу. Мало бих се растеретила. Треба ми више слободног времена. Ја сам више умјетничка душа", истакла је Мирковићева и додала да има још приватних фирми.

Подсјећамо, телевизију је отворила на наговор свог бившег супруга, бизнисмена Тонија Бијелића, који је поријеклом из Бање Луке. Мирковићева музичку каријеру гради од 1984. године.

Истиче да више није активна када је ријеч о телевизији.

"На леђима имам неколико фирми. Не рачунам свој посао. Мало је превише за једну жену. Имам четири фирме, не рачунајући пјевачки посао. У питању су различите д‌јелатности, од аутомобила до ивента. Син се бави аутомобилима, кћерка ивентима и то јако воли", рекла је Мирковићева у подкасту „Б-13“.

Објаснила је и како изгледа њен живот у дворцу надомак Беча, који вриједи 50 милиона еура.

"Не живим у цијелом дворцу. Све је у употреби. Почела ми је сметати клима у Аустрији. Ако су д‌јеца за селидбу, и ја сам. Син би волио живјети на подручју Балкана. Ако они више не буду жељели ту живјети, мене то више неће занимати. Ја сам на другом спрату, кћерка на првом, а син на трећем. Послуга живи на четвртом. Сви смо као једна породица. Када нешто славимо, позовем их", рекла је Драгана Мирковић, преноси Аваз

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Тагови :

Драгана Мирковић

дворац у Бечу

ДМ САТ

продаја

селидба

Пјевачица

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