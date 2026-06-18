Logo

Милица Тодоровић разњежила јавност ријечима о сину: ''Кад ми се насмије, могу да цркнем''

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 21:52

Коментари:

0
Пјевачица Милица Тодоровић син Богдан Звезде Гранда
Фото: Instagram/printscreen

Пјевачица Милица Тодоровић недавно се породила и на свијет је донијела сина Богдана, а сада је проговорила о мајчинству и свом насљеднику, не кријући снажне емоције које су је преплавиле.

Наиме, у емисији “Никад није касно”, Жика Јакшић упитао је Милицу Тодоровић како се снашла у новој животној улози и да ли јој насљедник недостаје када због пословних обавеза мора да се одвоји од њега на неколико сати, преноси Блиц.

Празни џепови

Наука и технологија

На мети чак 217 апликација: Рокарола може да вас опељеши

– Да, већ ми недостаје – признала је Милица, а затим се осврнула на то како балансира између мајчинства и свакодневних обавеза:

– Супер сам се снашла али имам и срећу да имам помоћ па ми је све лакше – додала је пјевачица.

Породила се прије четири мјесеца

Иако је од порођаја прошло четири месеца, Милица је искрено признала да јој је чињеница да је постала мајка још увијек помало нестварна. Њено емотивно признање насмијало је и разњежило све у студију.

– Мало је чудно то, не знам да објасним. Мислим да још увијек нисам свјесна да сам постала мама. Али свакако, кад ме погледа и кад ми се насмије, могу да цркнем – нашалила се Милица, описујући неизмјерну љубав коју осјећа према свом сину.

Вјера кадионица

Друштво

За срећу и мир сутра изговорите ове ријечи

Ожењеном дечку направила журку

Иначе, Милица Тодоровић је недавно свом изабранику приредила незаборавну прославу поводом рођендана. Далеко од градске вреве и радозналих погледа, пар је уживао у потпуној приватности на ободима планине Космај.

– Милица је жељела да овај рођендан њеног партнера буде потпуно посвећен њима и времену које проводе заједно, па су телефоне и друштвене мреже готово потпуно склонили са стране. Дан су проводили шетајући кроз природу, испијајући кафу на тераси с погледом на шуму и уживајући у тишини коју ријетко имају прилику да осјете због брзог начина живота и бројних пословних обавеза. Било је и неколико блиских пријатеља. Све је изгледало као сцена из романтичног филма. Милица је водила рачуна о сваком детаљу и могло се видјети колико јој је стало да њен партнер буде срећан. Могу да вам кажем да је атмосфера била веома емотивна и искрена. Све недаће и проблеми су иза њих. Иако је публика и људи знају као енергичну и духовиту, Милица је заправо веома њежна и романтична кад су емоције у питању, па не чуди што је свом дечку организовала изненађење о којем се већ прича – рекао је извор за домаће медије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милица Тодоровић дијете

Милица Тодоровић

Пјевачица

естрада

Коментари (0)

Прочитајте више

Кафана Крајишник

Бања Лука

Најчувенија бањалучка кафана затвара врата

1 ч

1
Европска држава под узбуном због топлотног таласа

Свијет

Европска држава под узбуном због топлотног таласа

1 ч

0
Новац еври

Занимљивости

Каква срећница: Четири пута добила на лутрији, згрнула милионе

1 ч

0
Цртани филм Маша и Медо

Култура

''Маша и три медвједа'' стиже на екране

2 ч

0

Више из рубрике

Пјевачица Наташа Беквалац

Сцена

Наташа Беквалац објавила слику са згодним мушкарцем: Шта стоји иза свега?

5 ч

0
JK Jelena Karleuša

Сцена

Несрећник болестан од зла: Карлеуша послала јасну поруку Конаковићу

6 ч

1
Александра Пријовић, нови албум

Сцена

Александра Пријовић објавила нови албум

8 ч

0
Естрадни министар Конаковић тражи забрану концерта Јелене Карлеуше

Сцена

Естрадни министар Конаковић тражи забрану концерта Јелене Карлеуше

13 ч

0

  • Најновије

22

06

Грађани БиХ се дигли против Северине због болесно великих пара

21

52

Милица Тодоровић разњежила јавност ријечима о сину: ''Кад ми се насмије, могу да цркнем''

21

48

На мети чак 217 апликација: Рокарола може да вас опељеши

21

36

Трамп: Очекујем потпуни прекид ватре на Блиском истоку, укључујући и у Либану

21

32

Нема везе с фудбалом: Породица открила зашто је Меси плакао

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима