Милица Тодоровић разњежила јавност ријечима о сину: ''Кад ми се насмије, могу да цркнем''

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Милица Тодоровић недавно се породила и на свијет је донијела сина Богдана, а сада је проговорила о мајчинству и свом насљеднику, не кријући снажне емоције које су је преплавиле.
Наиме, у емисији “Никад није касно”, Жика Јакшић упитао је Милицу Тодоровић како се снашла у новој животној улози и да ли јој насљедник недостаје када због пословних обавеза мора да се одвоји од њега на неколико сати, преноси Блиц.
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– Да, већ ми недостаје – признала је Милица, а затим се осврнула на то како балансира између мајчинства и свакодневних обавеза:
– Супер сам се снашла али имам и срећу да имам помоћ па ми је све лакше – додала је пјевачица.
Иако је од порођаја прошло четири месеца, Милица је искрено признала да јој је чињеница да је постала мајка још увијек помало нестварна. Њено емотивно признање насмијало је и разњежило све у студију.
– Мало је чудно то, не знам да објасним. Мислим да још увијек нисам свјесна да сам постала мама. Али свакако, кад ме погледа и кад ми се насмије, могу да цркнем – нашалила се Милица, описујући неизмјерну љубав коју осјећа према свом сину.
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Иначе, Милица Тодоровић је недавно свом изабранику приредила незаборавну прославу поводом рођендана. Далеко од градске вреве и радозналих погледа, пар је уживао у потпуној приватности на ободима планине Космај.
– Милица је жељела да овај рођендан њеног партнера буде потпуно посвећен њима и времену које проводе заједно, па су телефоне и друштвене мреже готово потпуно склонили са стране. Дан су проводили шетајући кроз природу, испијајући кафу на тераси с погледом на шуму и уживајући у тишини коју ријетко имају прилику да осјете због брзог начина живота и бројних пословних обавеза. Било је и неколико блиских пријатеља. Све је изгледало као сцена из романтичног филма. Милица је водила рачуна о сваком детаљу и могло се видјети колико јој је стало да њен партнер буде срећан. Могу да вам кажем да је атмосфера била веома емотивна и искрена. Све недаће и проблеми су иза њих. Иако је публика и људи знају као енергичну и духовиту, Милица је заправо веома њежна и романтична кад су емоције у питању, па не чуди што је свом дечку организовала изненађење о којем се већ прича – рекао је извор за домаће медије.
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