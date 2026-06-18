Најчувенија бањалучка кафана затвара врата

Аутор:АТВ редакција
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Култна бањалучка кафана "Крајишник", у народу позната као кафана "Код Руже" броји своје посљедње дане. Овај локал, који многи називају најчувенијом бањалучком кафаном, ускоро би могао бити затворен.
Састајалиште бројних Бањалучана који из ње носе стотине анегдота које се и данас препричавају, отворена је сада већ давне 1976. године.
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Садашња власница кафане, која је жељела да остане анонимна, за "БЛ портал" каже да култно мјесто мијења намјену, а главни разлог је то што она, након четири године вођења посла, због година више не може да издржи тај темпо.
"Не могу то више радити, имам 70 година. Сада ће то преузети насљедници. Ови млађи то издају, предају да други раде, ништа још тачно не знам јер уговор није дефинитивно склопљен. Рекла сам им да раде шта хоће, ја више немам снаге. Власница сам четири године, откако је баба Ружа, моја маћеха, умрла", прича она са сјетом.
За кафану је вежу бројне спомене и обећање дато маћехи да се традиција настави. Ипак, млађе генерације имају друге планове.
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"Насљеднице смо моја сестра и ја, а сада то преузимају њена дјеца. Мислила сам да ће они наставити, али нико од њих није заинтересован за угоститељство. Они су сви у другим струкама – имамо докторе, стоматологе… Вјероватно ће издати простор, неће се продавати. Моја велика жеља је била да остане исти тај старински амбијент, а не да се прави кафана новог типа, али видјећемо шта ће бити", објашњава власница.
Према незваничним информацијама, могуће је да ће у овом локалу који ће радити до 1. јула, бити роштиљница.
Иако је преживјела многа тешка времена, кафана је свој златни период и врхунац популарности доживјела у послијератним годинама – од касних деведесетих па све до краја прве деценије двијехиљадитих.
У истом простору, за сусједним столовима, сједили су бањалучки гимназијалци и њихови професори, афирмисани умјетници и студенти, они којима је то било само успутно "загријавање" пред излазак, као и они којима је "Ружа" била и почетна и крајња дестинација.
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Овдје сте могли срести људе у најопуштенијем, кућном издању, али и оне "тип-топ" сређене након свечаних догађаја. Сви су дијелили исти простор и исту енергију.
Асортиман је био једноставан, али легендаран. Пило се пиво, а рачун се сводио на јединствен начин – чувена баба Ружа, односно Ружица Керкез, цех би наплаћивала једноставним пребројавањем празних флаша на столу. То је, наравно, рађало и мангупске трикове – поједини посјетиоци би сакривали флаше испод стола како би прошли јефтиније.
Ако нисте жељели алкохол, избор је био кратак и јасан – хоћеш жути или црни сок?
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Једна од наруџби у овом, култном локалу, и данас се препричава. Била је то наруџба помфрита која је значила да ћете у дупке пуном "Крајишнику" навући на себе пријеке погледе читаве кафане. Разлог је био једноставан – баба Ружа би тада полако, темељно и без журбе почела да љушти, сијече и пржи кромпир, а сви остали гости морали су стрпљиво да чекају на своја пића док кромпирићи не буду спремни.
Карирани столњаци, аутентични мирис домаће кафе и непромијењен ентеријер остали су заштитни знак овог мјеста до данас. У јеку експанзије модерних, униформисаних кафића, "Крајишник" је био једно од ријетких мјеста које је тврдоглаво и поносно чувало онај истински, старински дух старе Бањалуке.
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