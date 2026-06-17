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Гдје је нестао понос Бањалуке: Слатинска јагода недостижна жеља многима

Аутор:

АТВ
17.06.2026 19:01

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Увенуле јагоде
Фото: АТВ/Илустрација/АИ Гемини генерисано

Слатина, мјесто поред Бањалуке, деценијама се поноси својим брендом, чувеном слатинском јагодом, која је данас недостижна жеља за многе.

И док је некада свака друга кућа узгајала и продавала ово воће на велико, данас су "Дани јагоде" укинути, а произвођача је толико мало да је упитно може ли се Слатина и даље назвати јагодичарским крајем - разлог је недостатак радне снаге.

Домаћа или шумска јагода, једнако су познате по својој слаткоћи и квалитету, а оне из Слатине деценијама слове за најбоље. Ипак, данас их је тешко купити, чак и у центру овог мјеста.

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Славко Глишић, који се бави продајом јагода, присјећа се како раније није било куће у Слатини и околним селима у којима се нису гајиле јагоде.

"Постојали су откупни центри и магацини, долазили су људи, а они који су имали камионе возили су робу за Загреб, Сплит, Шибеник - практично свуда. Данас тек понека кућа има јагоде, али нема ко да ради. Старији више не могу, млади одлазе и једноставно нема радне снаге", рекао је Глишић.

Слободан Добрњац, мјештанин, мада сагласан да су јагоде можда мало скупе, истиче да су, како каже, не слатке, већ преслатке.

Одличан квалитет ипак није довољан за опстанак. Временом је овдје угашена и позната манифестација "Дани јагоде“.

Мјештани су разочарани, а ситуација је отишла дотле да у Слатину данас долазе и јагоде продају пољопривредници из Градишке.

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Од велике производње тешка срца одустала је и Гордана Бабић, умјесто јагода данас бере трешње.

"Ја сам се баш навелико бавила овом јагодом - тешко је било за раднике, тешко, нема ко радити", рекла је Гордана.

Јагода јесте слатка, али је посао тежак, а људе више не привлачи ни дневница, иако је око 100 марака.

Породица Бабић зато све ради сама - родитељи и дјеца. Они су једна од тек двије куће у крају које и даље узгајају ово воће, али су и они значајно смањили производњу, на свега дунум и по.

"Како раднике више не можемо да нађемо, морали смо да укинемо део производње и да је сведемо на оно колико сами можемо да урадимо и продамо. Јер и тржиште је сваке године све горе, увоз је велики. Наша јагода не може да се пореди ни са једном другом — људи дођу, пробају и кажу: ‘Јао, како је слатка, како је лијепа’, али када виде цијену и осцилације на тржишту, свако ће узети јефтиније. Данашњи стандард живота је скуп", закључила је Милица Бабић, пољопривредни произвођач.

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Сезона јагода ових дана је и окончана, а Бабићи су убрали своје посљедње плодове. У Слатини, која је некад била познати јагодичарски крај, више нема произвођача.

(Еуроњуз)

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Јагоде

Слатинска јагода

Бањалука

Пољопривреда

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