Logo

Шта се рачуна у радни стаж, а шта не: Многи грађани губе године приликом пензионисања

Аутор:

АТВ
17.06.2026 18:40

Коментари:

0
Новац
Фото: ЦБ БиХ

Радни стаж је један од кључних фактора за одлазак у пензију, али и за висину будућих примања. Ипак, многи грађани нису потпуно сигурни шта се тачно рачуна у стаж, а шта не - што касније може довести до непријатних изненађења приликом остваривања права на пензију.

У пракси, радни стаж није само "колико сте година радили", већ прецизно дефинисан период у којем су плаћани доприноси или су испуњени посебни законски услови.

Шта се рачуна у радни стаж?

У основи, у радни стаж улази време које је проведено у раду уз плаћене доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.

То укључује:

  • радни однос код послодавца уз уредну уплату доприноса,
  • самосталну дјелатност (предузетници, занатлије, фриленсери који плаћају доприносе),
  • пољопривредне осигуранике који уплаћују доприносе,
  • период рада у државним и јавним институцијама уз пријаву и уплату доприноса.

Такође, у стаж може да уђе и вријеме проведено на одређеним плаћеним или законом признатим накнадама, у зависности од прописа.

Периоди који се такође могу признати

  • У појединим случајевима, у радни стаж могу да се урачунају и:
  • породиљско одсуство и одсуство ради његе дјетета,
  • војни рок (за старије генерације),
  • вријеме привремене спријечености за рад уз накнаду,
  • период незапослености уз одређене услове и евиденцију у служби за запошљавање.

Ови периоди зависе од важећих прописа и често су предмет додатне провјере приликом пензионисања.

Шта се НЕ рачуна у радни стаж?

Постоји и низ ситуација које грађани често погрешно сматрају "радним стажом", али то заправо нису.

У радни стаж се не рачуна:

  • рад "на црно" без пријаве и уплате доприноса,
  • период рада без потписаног уговора и пријаве,
  • волонтирање и неплаћени рад,
  • период студирања (осим ако није посебно осигуран),
  • незапосленост без пријаве на биро или без испуњених услова.

Управо ове ситуације најчешће доводе до "рупа" у стажу које се касније тешко надокнађују.

Зашто је важно провјерити свој стаж на вријеме?

Многи грађани тек пред одлазак у пензију открију да им недостају године стажа или да нису уредно евидентирани сви периоди рада.

Због тога стручњаци савјетују да се периодично провјерава евиденција у ПИО фонду, како би се на вријеме уочиле евентуалне грешке или недостаци, преноси БизПортал.

Једна непрокњижена година може значајно одложити одлазак у пензију или смањити висину примања.

Најчешћа заблуда грађана

Једна од највећих заблуда јесте да се "сваки рад рачуна", без обзира на то да ли су плаћени доприноси.

У стварности, систем пензијског осигурања функционише на принципу уплата - и без њих нема признања стажа, ма колико дуго неко радио.

Хрватска

Регион

Планирате на море у Хрватску? Ово би требали знати

Радни стаж није само вријеме проведено на послу, већ законски дефинисан период осигурања. Зато је важно знати шта се признаје, а шта не, како би се избегле грешке које могу утицати на одлазак у пензију и висину будућих примања.

Редовна провера стажа и уредна евиденција доприноса најбољи су начин да се избјегну непријатна изненађења у тренутку када је пензија најважнија.

Замрачење Сунца изнад Бањалуке / Илу

Наука и технологија

Очајнички план научника - ''ударају'' на Сунце, посљедице непознате

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радни стаж

Пензија

грађани

Коментари (0)

Више из рубрике

Саобраћај кроз кањон Тијесно код Бањалуке готово у потпуности блокиран

Друштво

Потпуна блокада саобраћаја кроз кањон Тијесно

4 ч

0
Дјечак се утопио на часу пливања док су спасиоци стајали поред њега

Друштво

Дјечак се утопио на часу пливања док су спасиоци стајали поред њега

4 ч

0
Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.

Друштво

Сутра сунчано и топло, понегдје могући краткотрајни пљускови

5 ч

0
Прасићи у Српској никад јефтинији

Друштво

Прасићи у Српској никад јефтинији

11 ч

0

  • Најновије

19

54

У секунди остали без свега: Помозимо породици Брчић

19

52

Минић: Ветеринарска струка успјешно одговара свим изазовима

19

45

Породица Петковић остала без крова над главом, Минић обећао помоћ

19

41

Купио напуштено складиште за сићу, унутра га сачекало богатство

19

37

Домовински покрет предлаже резолуцију о Хрватима у БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима