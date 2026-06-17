Шта се рачуна у радни стаж, а шта не: Многи грађани губе године приликом пензионисања

Аутор:АТВ
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Радни стаж је један од кључних фактора за одлазак у пензију, али и за висину будућих примања. Ипак, многи грађани нису потпуно сигурни шта се тачно рачуна у стаж, а шта не - што касније може довести до непријатних изненађења приликом остваривања права на пензију.
У пракси, радни стаж није само "колико сте година радили", већ прецизно дефинисан период у којем су плаћани доприноси или су испуњени посебни законски услови.
У основи, у радни стаж улази време које је проведено у раду уз плаћене доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.
То укључује:
Такође, у стаж може да уђе и вријеме проведено на одређеним плаћеним или законом признатим накнадама, у зависности од прописа.
Ови периоди зависе од важећих прописа и често су предмет додатне провјере приликом пензионисања.
Постоји и низ ситуација које грађани често погрешно сматрају "радним стажом", али то заправо нису.
У радни стаж се не рачуна:
Управо ове ситуације најчешће доводе до "рупа" у стажу које се касније тешко надокнађују.
Многи грађани тек пред одлазак у пензију открију да им недостају године стажа или да нису уредно евидентирани сви периоди рада.
Због тога стручњаци савјетују да се периодично провјерава евиденција у ПИО фонду, како би се на вријеме уочиле евентуалне грешке или недостаци, преноси БизПортал.
Једна непрокњижена година може значајно одложити одлазак у пензију или смањити висину примања.
Једна од највећих заблуда јесте да се "сваки рад рачуна", без обзира на то да ли су плаћени доприноси.
У стварности, систем пензијског осигурања функционише на принципу уплата - и без њих нема признања стажа, ма колико дуго неко радио.
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Радни стаж није само вријеме проведено на послу, већ законски дефинисан период осигурања. Зато је важно знати шта се признаје, а шта не, како би се избегле грешке које могу утицати на одлазак у пензију и висину будућих примања.
Редовна провера стажа и уредна евиденција доприноса најбољи су начин да се избјегну непријатна изненађења у тренутку када је пензија најважнија.
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