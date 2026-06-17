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Потпуна блокада саобраћаја кроз кањон Тијесно

Аутор:

АТВ
17.06.2026 15:52

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Саобраћај кроз кањон Тијесно код Бањалуке готово у потпуности блокиран
Фото: Patrole i radari

Саобраћај кроз кањон Тијесно код Бањалуке готово је у потпуности блокиран.

Возачи јављају да се колоне возила тренутно крећу веома споро или никако.

Због великих гужви формиране су километарске колоне у оба смјера, што је изазвало додатне проблеме учесницима у саобраћају.

За сада није познато због чега је дошло до застоја у саобраћају.

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Тагови :

саобраћај

Кањон Тијесно

Бањалука

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