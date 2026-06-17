Сутра сунчано и топло, понегдје могући краткотрајни пљускови

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће преовладавати сунчано и топло вријеме, а тек понегдје могући су краткотрајни пљускови.
Јутро ће бити облачније на истоку и сјеверу, док ће у осталим крајевима бити претежно ведро.
Током дана доћи ће до развоја облачности која ће локално условити краткотрајне пљускове, али ће се у већини предјела задржати суво и стабилно вријеме.
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена и појачана бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха од 13 до 18, на југу до 20 степени, а у вишим предјелима од 9, док ће максимална температура ваздуха бити од 26 до 32, у вишим предјелима од 21 степен.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је у Републици Српској и Федерацији БиХ сунчано уз малу до умјерену облачност, док ће у послијеподневним часовима бити могућ понеки локални пљусак у централним, источним и југоисточним подручјима.
Температура измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 13, Чемерно 22, Калиновик и Хан Пијесак 23, Кнежево, Соколац и Иван Седло 24, Гацко 25, Дринић и Ливно 26, Србац, Сребреница, Требиње, Фоча, Шипово и Сарајево 27, Билећа, Зворник и Мркоњић Град 28, Вишеград, Рудо и Бихаћ и Тузла 29, Бањалука, Бијељина, Добој, Нови Град, Приједор, Сански Мост и Зеница 30, те Мостар 33 степена Целзијусова, преноси Срна.
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