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Србин продаје комплетно имање за свега 15.000 евра

Аутор:

АТВ
17.06.2026 15:48

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Србин продаје имање за 15.000 евра
Фото: Screenshot

Оглас једног Србина који продаје готово комплетно имање заједно с пратећом механизацијом изазвао је велику пажњу у регији.

Оглас је објављен на Фејсбуку, а на попису понуђених ствари налазе се два трактора, више прикључних машина, приколице, фреза, косачица те чак и вага носивости до 500 килограма, пише "Еспресо".

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Најскупља ставка у понуди је трактор ИМТ 558, за који власник тражи 4.500 евра, док се модел ИМТ 539 продаје по цијени од 4.000 евра.

У понуди су и приколице различитих димензија и цијена: велика приколица продаје се за 1.700 евра, док мања кошта 500 евра. Купцима су доступна и тракторска кола по цијени од 200 евра.

Комплетна механизација

На детаљном попису опреме наводе се и бројни прикључци и алати: “Сунце” за 600 евра, прскалица за 500 евра, култиватор за 400 евра, двије дрљаче укупне вриједности 600 евра, плуг за 350 евра, сијачица за кукуруз за 300 евра, моторна фреза за 600 евра, носач за 350 евра, кошара за 350 евра, циркулар за трактор за 300 евра, вага носивости до 500 килограма за 300 евра те стражња косилица “Дубрава” за 350 евра.

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Посебну пажњу привукла је напомена из огласа у којој стоји да власник тањирачу даје на поклон, па је уз њу умјесто цијене наведено “поклон”. Посебно скупе тањираче могу бити и више од 15 хиљада евра.

С обзиром на то да се продаје готово комплетна механизација потребна за обраду земље, оглас је изазвао интерес међу пољопривредницима који траже начин за проширење производње или обнову постојеће опреме по знатно нижим цијенама од нових машина на тржишту.

Према израчуну темељеном на наведеним цијенама, укупна вриједност понуђене механизације прелази 15.000 евра, при чему тањирача није урачуната јер се даје бесплатно уз куповину.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Имање

Продаја имања

Трактор

Механизација

Пољопривредна механизација

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