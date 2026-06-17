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Тешка несреће: Метална конструкција на аутобуском стајалишту пала на дјечака (12)

Аутор:

АТВ
17.06.2026 11:15

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Тешка несреће: Метална конструкција на аутобуском стајалишту пала на дјечака (12)
Фото: Telegraf.rs

Дванаестогодишњи дјечак Д. С. из села Пружатовац тешко је повријеђен синоћ у Младеновцу када се на њега срушила метална конструкција аутобуског стајалишта.

До тешке несреће дошло је око 23.30 часова, након чега је повређени малолетник хитно превезен у дечју клинику у Београду, где је збринут и где му се лекари боре за живот, сазнаје "Telegraf.rs".

Конструкција попустила под тежином?

Према незваничним информацијама са терена,до незгоде је дошло када се дванаестогодишњи Д. С. током игре окачио о горњи дио металне конструкције стајалишта. Под његовом тежином, цијела структура се у секунди ишчупала из лежишта и пала директно на њега, нанијевши му опасне повреде.

На мјесту несреће убрзо се окупио велики број узнемирених грађана и очевидаца који су свједочили драматичним тренуцима.

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„Све се десило у секунди. Дјечак се само ухватио за конструкцију, вјероватно у игри, и у сљедећем тренутку се све срушило заједно са њим. Призор је био страшан, одмах смо позвали Хитну помоћ“, видно потресени причају окупљени грађани.

Екипа портала Телеграфа налази се на лицу мјеста у Младеновцу, гдје су забиљежени језиви призори. На фотографијама се јасно види такозвана "печурка" аутобуског стајалишта која је, под још увијек неразјашњеним околностима, потпуно изваљена из земље и оборена на тротоар.

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На лицу мјеста налазе се надлежне полицијске екипе које обављају увиђај како би се утврдиле све околности ове несреће, као и то да ли је сама конструкција стајалишта била адекватно обезбијеђена и монтирана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

несрећа

Младеновац

аутобуско стајалиште

повријеђен дјечак

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